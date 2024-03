Google conferma Pixel 8a: sarà il primo con una funzione inedita

Con Android 14 QPR1, Google ha aggiunto al sistema operativo una importante funzione per conoscere maggiori dettagli sullo stato della batteria della smartphone, come i cicli di ricarica e la data di costruzione dell’unità. Con l’aggiornamento di marzo 2024, tuttavia, questa funzione è stata rimossa portando alla conferma ufficiale dell’arrivo del nuovo Google Pixel 8a.

Le nuove statistiche della batteria arriveranno solo su Google Pixel 8a (e successivi)

Crediti: @chunvn8888 (X)

La sparizione di questa nuova funzionalità non è riconducibile ad un bug, poiché Google ha annunciato di averla rimossa perché le nuove statistiche per la batteria saranno disponibili solo sui dispositivi Pixel 8a e successivi. Per la prima volta, quindi, la compagnia di Mountain View ha citato direttamente il nuovo smartphone, confermandone ufficialmente l’uscita.

Nella pagina del bug tracker, infatti, Google ha dichiarato: “Abilitiamo questa pagina solo su Pixel 8a e versioni successive, quindi questo è WAI (Working as Intended)“. La pagina delle statistiche della batteria quindi sarà un’esclusiva dei futuri smartphone di Google e presumibilmente non arriverà mai sui Pixel già disponibili sul mercato.

Non resta quindi che attendere l’annuncio ufficiale, con la commercializzazione che potrebbe avvenire già nei prossimi mesi.

