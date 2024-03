Samsung Galaxy M15 5G ufficiale: tanta batteria, ma non è nuovo

A breve distanza dalla presentazione di Galaxy M14 4G, ecco che arriva l’annuncio di Samsung Galaxy M15 5G, un nuovo esponente della gamma economica del produttore sud-coreano. Come da “tradizione” della serie, anche questa volta si tratta di uno smartphone dotato di specifiche modeste ma con una batteria più grande della media; non si tratta però di un modello del tutto inedito, essendo un rebrand di Samsung Galaxy A15, rispetto al quale presenta comunque alcune modifiche rilevanti.

Samsung Galaxy M15 5G presentato ufficialmente: tutte le sue novità

Misura 160,1 x 76,8 x 9,3 mm e pesa 217 grammi: Samsung Galaxy M15 5G non è un peso piume, perché rispetto a Galaxy A15 ha una capiente batteria non da 5.000 bensì da 6.000 mAh, con supporto alla ricarica a 25W. Alimenta uno schermo Super AMOLED da 6,5″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) in 19.5:9 con densità di 396 PPI, refresh rate a 90 Hz e luminosità fino a 800 nits.

Come A15, la piattaforma hardware è il Dimensity 6100+, SoC a 6 nm di MediaTek con CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55) e GPU Mali-G57 MC2, assieme a 4 GB di RAM e 128 GB di ROM espandibile tramite microSD. Il software è Android 14 con One UI 6.0, 4 anni di aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza, c’è sensore ID laterale, connettività 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.3, USB-C, ingresso mini-jack (ma manca l’NFC), tripla fotocamera da 50+5+2 MP f/1.8-2.2-2.4 con ultra-grandangolare, macro e selfie camera da 13 MP f/2.0.

Samsung Galaxy M15 5G è stato presentato unicamente in alcuni mercati emergenti, ma non abbiamo ancora informazioni su prezzo e disponibilità.

