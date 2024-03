Recensione WiFi Extender ASUS RP-AX58: AiMesh all’ennesima potenza

Nei giorni scorsi vi abbiamo proposto la recensione del router Wi-Fi 6E ASUS RT-AXE7800, un prodotto molto valido dal punto di vista funzionale e come compromesso qualità/prezzo. Una delle funzionalità citate e più apprezzate è l’AiMesh, la visione di ASUS di rete Mesh ottenibile tramite associazione con prodotti ASUS compatibili. In questa recensione parliamo quindi dell’ASUS RP-AX58, WiFi Extender che supporta proprio l’AiMesh.

Recensione WiFi Extender ASUS RP-AX58

Design e materiali

L’RP-AX58 si presenta in una scocca bianca rigida di dimensioni 150 x 72 x 87 cm per un peso totale di circa 190 grammi su cui è presente un LED di stato che cambia colore a seconda delle modalità di funzionamento e di configurazione: blu, verde e rosso. È presente una presa Schuko per collegarlo alla corrente mentre sul retro non manca una porta Ethernet.

Caratteristiche e performance

L’ASUS RP-AX58 è un WiFi Extender con supporto al Wi-Fi 6 (802.11ax) con supporto alla banda a 160 MHz sulla 5 GHz, come visto anche sul RT-AX7800, che garantisce una velocità di rete totale massima di 3000 Mbps e una copertura fino a 200 mq a seconda della conformazione dell’abitazione, dei muri e degli ostacoli tra il dispositivo e il resto delle stanze.

Le performance del dispositivo sono risultate molto buone e, sfruttando le funzionalità AiMesh, hanno consentito la configurazione di numerosi dispositivi IoT per la domotica, elemento da non dare mai per sconto, nonché un passaggio senza tentennamenti tra la rete principale e quella estesa mantenendo ovviamente lo stesso SSID. Il passaggio da una stanza all’altra risulta perfetto e non si rilevano tentennamenti nello switch tra la rete principale e quella estesa.

I test hanno coinvolto servizi di streaming multimediale, gaming su PlayStation 5 e XBOX Series X nonché a Cloud Gaming su smartphone. In tutti i casi la produttività e l’intrattenimento hanno beneficiato di performance di rete stabili e prive di blocchi.

Configurazione

Come detto, l’RP-AX58 può essere associato ad un router ASUS tramite l’app ASUS Router o ASUS Extender o anche tramite interfaccia web. sfruttando l’AiMesh di ASUS. Ciò consente di estendere l’SSID e dunque creare un’unica rete senza dover generare un nuovo sottodominio. Ciò consente inoltre di estendere tutte le funzionalità del router all’intera rete estesa tra cui Safe Browsing, VPN Fusion e tanto altro che potete scoprire nella recensione dell’RT-AXE7800. Allo stesso tempo il dispositivo può genere un SSID differente per separare le reti.

L’ASUS RP-AX58, inoltre, può essere associata a quasi tutti i router non realizzati da ASUS garantendo quindi una interoperatività con prodotti di altri brand. In questo caso, però, bisognerà sfruttare le funzionalità WPS del router e non si potrà beneficiare dell’AiMesh.

Recensione WiFi Extender ASUS RP-AX58: Considerazioni finali e prezzo

Il prodotto presenta un posizionamento di listino di circa 99 euro che scende street price sui 75/85 euro. L’RP-AX58 è un compagno perfetto per la proposta di router di ASUS nonchè per beneficiare al meglio delle funzionalità offerte dall’AiMesh nella creazione di una rete unica domestica. Come detto poco sopra, il dispositivo può essere utilizzato anche con router prodotti di altri brand offrendo comunque performance di rete adeguate e stabili.

