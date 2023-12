Black Shark 6 cancellato: è crisi nella divisione gaming di Xiaomi

Se ne iniziò a parlare nell’autunno del 2022, poco dopo il lancio della serie Black Shark 5: mi sto riferendo al desaparecido Black Shark 6, il gaming phone di Xiaomi che non ha mai ufficialmente debuttato sugli scaffali. Da allora, prima spuntarono in rete le specifiche e poi direttamente lo smartphone, che in maniera decisamente imprevista fece la sua comparsa su un mercatino dell’usato. Ma a quanto pare il suo lancio è stato annullato, e a dirlo non sono rumor o leaker bensì la dirigenza dell’azienda stessa.

Black Shark tentenna, e decide di stoppare il rilascio di Black Shark 6

Ecco quanto dichiarato dall’azienda: “Abbiamo effettivamente incontrato difficoltà nel nostro percorso: di fronte alle avversità, ci si può solo fermare, lavorare sodo per riposarsi e accumulare forza, quindi Black Shark 6 verrà sospeso per il rilascio, ma lo squalo non si è arreso“.

Black Shark è recentemente tornata sotto i riflettori in maniera più modesta del solito, presentando i suoi primi smartwatch e un energy drink per gamer. Niente da fare per lo smartphone: l’impressione è che Black Shark 6 esisterebbe (visto il suo succitato avvistamento in vendita) ma che l’azienda non voglia rilasciarlo al pubblico.

Il perché non è dato saperlo, ma l’impressione è che la divisione gaming di Xiaomi sia tutt’altro che fuori dalla crisi dei mesi scorsi: il team è passato da oltre 1.000 a soli 100 dipendenti, soffrendo anche la mancata acquisizione da parte di Tencent. Mettiamoci anche la stessa Xiaomi, che evidentemente non crede più così tanto nell’aspetto videoludico, come dimostrò la cancellazione di Redmi K60 Gaming.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le