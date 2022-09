Black Shark 6, il possibile design in un brevetto: cambia tutto?

Sono mesi, salvo la recente parentesi High Energy Edition, che Black Shark non fa parlare di sé in termini di smartphone e, ad oggi, non avevamo alcuna indicazione sulla serie 6. Ebbene, da un brevetto sono però spuntati dei render molto interessanti che ci presentano il design di quella che potrebbe essere la nuova gamma, con tanti spunti inediti.

Black Shark 6, design più lontano dal passato e più vicino a ROG Phone?

Cosa ci presenta, dunque, il brevetto in questione? Abbiamo il form factor di uno smartphone che sin da subito dà l'impressione di essere pensato come dispositivo da gaming. E infatti, oltre al retro, possiamo scorgere i dettagli sul laterale dello smartphone, che trova non solo l'alloggio per il sensore d'impronte, che quindi non è nel display, ma anche dei trigger dorsali con scatto magnetico già visti nel resto della serie.

Tornando al retro però, vediamo le maggiori differenze rispetto anche solo alla serie 5. Questo perché il bumper fotocamera assume una forma poligonale più complessa, che ricorda vagamente quella di Xiaomi 11 Ultra ma che si avvicina molto al concept di ROG Phone 6. Il dettaglio da non farsi sfuggire è però la piccola grata sul lato sinistro (se lo si guarda da dietro) che indicherebbe una vera e propria ventola come accade con Red Magic 7 Pro. Infine, il display ci porta bordi molto simmetrici di un pannello flat con punch-hole centrale.

Insomma, finalmente sono stati lanciati i primi segnali per Black Shark 6 e 6 Pro, dopo che si è appurato che non vedremo, salvo novità improvvise, un modello del brand con Snapdragon 8+ Gen 1, ma direttamente con 8 Gen 2, per prepararsi al meglio. E a voi piace il design dei nuovi smartphone da gaming del partner di Xiaomi? Fatecelo sapere nei commenti!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il