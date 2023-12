Flipper Zero può bloccare qualsiasi iPhone con iOS 17, ma Apple finalmente si difende

Aggiornamento 16/12: con il nuovo aggiornamento di iOS, Apple sembra essere finalemnte riuscita a risolvere il bug sfruttato da Flipper Zero per bloccare gli iPhone inviando richieste BLE fino al crash del dispositivo. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Nel corso degli anni abbiamo visto sempre più metodi utilizzati dagli hacker per mandare in tilt gli smartphone. Il più comune è quello di utilizzare un carattere speciale all’interno degli SMS per costringere il sistema a crashare, ma quello che vi mostriamo oggi sembra essere molto più invasivo e attualmente privo di una soluzione per difendersi in modo definitivo. Flipper Zero, infatti, un piccolo dispositivo di hacking in grado di far crashare qualsiasi iPhone con iOS 17.

Disattivate il Bluetooth sul vostro iPhone, in attesa di un aggiornamento di iOS 17

Crediti: Apple

Alcuni ricercato hanno infatti scoperto che il nuovo sistema operativo mobile di Apple è particolarmente suscettibile agli attacchi Bluetooth perpetrati tramite i dispositivi come Flipper Zero. Equipaggiati con un custom firmware, infatti, questi strumenti possono inviare una serie di notifiche BLE (Bluetooth Low Energy) a tutti gli iPhone nei paraggi, che costringono il telefono ad entrare in un loop di riavvii continui.

Flipper Zero può essere definito un po’ come il cortellino svizzero degli hacker, in grado di lanciare attacchi tramite Bluetooth, Wi-Fi, infrarossi e anche NFC, non dovrebbero quindi sorprendere la sua capacità di mandare in blocco gli smartphone. Il problema, tuttavia, sembra essere legato ad iOS 17 e alla gestione delle notifiche BLE: non dovrebbe essere un problema per Apple, quindi, risolvere la situazione.

Per proteggervi da questo attacco, per il momento, l’unica cosa da poter fare è disattivare il bluetooth nei luoghi pubblici affollati, dove potrebbe passare in osservato qualcuno in procinto di lanciare un attacco con Flipper Zero.

Aggiornamento 16/12: l’exploit è risolto grazie ad iOS 17.2

Crediti: Flipper Zero

Nonostante la versione beta non includesse ancora un fix per questa problematica, la versione finale di iOS 17.2 lanciata da Apple gli scorsi giorni sembra finalmente essere in grado di mitigare l’attacco eseguito con Flipper Zero in grado di mandare in crash qualsiasi iPhone. Con questa nuova versione del sistema operativo mobile, il piccolo dispositivo infatti non riesce più a “bombardare” di richieste BLE gli smartphone della compagnia di Cupertino, che restano così al sicuro da eventuali bug.

Il consiglio, quindi, è quello di aggiornare immediatamente il vostro iPhone all’ultima verisone di iOS 17 disponibile, in modo da evitare che dei malintenzionati possano arrecare danni ai vostri dispositivi.

