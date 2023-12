ChatGPT con GPT-4.5 trapela in rete tra aspettative e smentite

Dopo il caos societario che ha travolto OpenAI, la compagnia sembra essere tornata stabilmente a sviluppare i nuovi prodotti legati all’intelligenza artificiale e all’avanzamento di ChatGPT. In questi giorni, infatti, in rete sembrano essere trapelati in rete i primi dettagli sulla prossima versione del modello di linguaggio GPT-4.5 che andrà ad alimentare il chatbot e l’AI della compagnia che con i suoi servizi ha dato inizio ad una vera e propria rivoluzione.

GPT-4.5 sta arrivando? Il CEO mette un freno ai rumor

Crediti: reddit

In questi giorni su reddit è rimbalazato più volte un particolare leak riguardante GPT-4.5, in particolar modo i listino prezzo per l’utilizzo delle API e dei token utili ad interrogare il chatbot. Le indiscrezioni suggeriscono che per la nuova versione saranno richiesti circa 0.06$ per mille token in input e 0.18$ per mille token in output: prezzi piuttosto esosi se considerati quelli attuali di GPT-3.5 che richiedono davvero pochi spiccioli.

Sam Altam, CEO di OpenAI, tuttavia ha tenuto immediatamente a specificare che tali informazioni non sono da considerarsi reale, in quanto l’intero leak non sarebbe altro che un fake. Con un lapidario “nah”, infatti, il CEO ha risposto ad un utente che chiedeva delucidazioni in merio alla veridicità dei dettagli sui prezzi trapelati in rete.

I costi indicati, quindi, potrebbero non essere veritieri, ma sembra proprio che GPT-4.5 sia comunque in dirittura d’arrivo: OpenAI infatti deve difendersi dal neo arrivato Google Gemini, che promette di spodestare l’attuale GPT-4 dal suo trono.

