I nuovi speaker Xiaomi sono perfetti da portare in spiaggia: non temono acqua e sabbia!

Anche se la bella stagione è cominciata da poco la mente sta già vagando in direzione dell’estate: Xiaomi anticipa l’arrivo del caldo e delle giornate in spiaggia annunciando due soluzioni perfette da portare al mare (ma anche in montagna). Si tratta degli speaker Bluetooth Xiaomi Sound Outdoor e Sound Pocket, due modelli dotato di un corpo impermeabile ed un design fresco e con un tocco di colore: ecco tutti i dettagli di questa novità annunciata per i mercati Global.

Xiaomi Sound Outdoor e Sound Pocket ufficiali Global: caratteristiche, prezzo e uscita dei nuovi speaker Bluetooth impermeabili

Per quanto riguarda Xiaomi Sound Outdoor, va visto un po’ come il fratello maggiore: lo speaker è dotato di connettività Bluetooth 5.4, tre colorazioni (nero, rosso e blu), tecnologia true wireless stereo ed una potenza di 30W. Come il nome lascia intendere si tratta di un altoparlante da esterno perfetto da portare in giro: la certificazione IP67 rivela un corpo resistenza ad acqua e polvere, quindi adatto alle feste in spiaggia, alle occasioni all’aperto e alle gite in montagna. La batteria è una capiente unità da 2.600 mAh, per un’autonomia fino a 12 ore (con volume impostato al 50%). Bello e stiloso, lo speaker presenta tre pulsanti sulla parte superiore (Play/Pausa e i tasti del volume) ed un peso contenuto (solo 597 grammi).

Xiaomi Sound Pocket cambia formato: si tratta, infatti, di uno speaker ultra-compatto, con una potenza di 5W e tecnologia true wireless stereo, Bluetooth 5.4 e certificazione IP67. In questo caso l’autonomia è di circa 10 ore (con il volume al 40%). Lo speaker portatile eredita lo stile del modello maggiore ma con una forma leggermente diversa e dimensioni contenute: il preso è di soli 200 grammi e può essere infilato ovunque senza il minimo ingombro.

I nuovi speaker Bluetooth Xiaomi Sound Outdoor e Sound Pocket sono stati annunciati a livello Global tramite il sito ufficiale, tuttavia mancano ancora prezzo e disponibilità nei vari mercati. Non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

