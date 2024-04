Samsung supera Apple e torna al 1° posto: merito di S24 e AI

Per la prima volta in 13 anni, Apple era riuscita nell’obiettivo di superare Samsung e tornare a essere il principale marchio di smartphone al mondo. Nel 2023, le vendite di melafonini hanno superato quelle dell’azienda sud-coreana, nonostante i problemi riscontrati in Cina, ma il traguardo è durato meno di quanto sperato.

Samsung Galaxy S24 e AI riportano Samsung in prima posizione nelle vendite

Lo rivelano i dati pubblicati dagli analisti di Counterpoint Research: a distanza di 5 mesi dal sorpasso dell’azienda di Cupertino, avvenuto nel settembre 2023, Samsung è tornata in prima posizione nelle vendite globali di smartphone.

Un risultato raggiunto grazie all’apprezzamento da parte dei consumatori verso la serie Galaxy S24, un trittico di smartphone premium che secondo le previsioni riporterà Samsung a numeri che non raggiungeva da tempo. Merito anche di Galaxy AI, che per la prima volta ha portato su smartphone una serie di funzionalità d’intelligenza artificiale che fino a non troppo tempo fa erano esclusiva del mondo PC.

Durante il mese di febbraio 2024, Samsung ha toccato 19,69 milioni di smartphone venduti nel mondo (di cui 6,53 milioni di S24) con una quota complessiva del 20%, superando il 18% di Apple con i suoi 17,41 milioni di melafonini venduti. Numeri che si alzano ulteriormente se si prendono in considerazioni mercati occidentali come USA ed Europa, rispettivamente al 36% e 34%.

Se ne riparlerà a fine anno, quando avremo un quadro più chiaro delle vendite dei principali marchi in gioco, alla luce dei risultati che otterranno le uscite principali, ovvero la serie iPhone 16 e i prossimi pieghevoli Samsung, con dei Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 che questa volta potrebbero essere accompagnati dall’aggiunta di nuovi modelli più economici e più costosi.

