Storico sorpasso: Apple meglio di Samsung, risalgono le vendite di smartphone

Con 1,1 miliardi di unità spedite in tutto l’anno, il mercato degli smartphone ha nuovamente registrato un calo del -4% nel 2023 rispetto al precedente 2022. Che quella appena conclusosi sia stata un’annata non lo scopriamo oggi, come rivelato dai numeri degli analisti, ma adesso sappiamo anche il Q4 2023 è stata una boccata d’aria per i produttori di tecnologia. L’ultimo trimestre dell’anno si è chiuso con 320 milioni di smartphone spediti in tutto il mondo, con vendite cresciute del +8% se confrontate con quelle di fine trimestre 2022, il primo segno positivo dopo sette trimestri consecutivi in calo.

Il Q4 2023 si è concluso con un segno positivo, si intravede la ripresa per il mercato degli smartphone

L’altra notizia rilevante riguarda Apple, piazzatasi al primo posto col 24% del mercato sulla scia delle vendite della nuova e apprezzata serie iPhone 15, che nonostante i problemi che sta avendo in Cina sta vendendo molto bene; è la prima volta in 13 anni che la compagnia di Cupertino supera la storica rivale Samsung (era già successo, ma soltanto nell’arco di un trimestre), diventando così di fatto il principale fornitore di smartphone in tutto il 2023.

In seconda posizione c’è quindi Samsung al 17%, seguita da Xiaomi sul gradino più basso del podio al 13% in crescita di oltre il 20% su base annuale; chiudono la classifica Transsion (l’azienda dietro Infinix e Tecno) al 9%, per la prima volta al quarto posto, e infine vivo al 7%.

Toby Zhu, analista senior di Canalys, afferma che “il mercato sta andando nella giusta direzione, aiutato dal miglioramento della domanda durante le festività natalizie“. I dati riportano che sono stati gli smartphone di fascia medio/bassa a guidare questa crescita, specialmente nei mercati emergenti come Africa, Medio Oriente, Sud America e Asia Pacifico.

Tuttavia, se Apple è riuscita a consolidare la propria posizione e ad accrescere le sue quote di mercato è tutto merito della fascia alta, che rispetto ai modelli più economici ha dimostrato un forte apprezzamento da parte dei consumatori. Proprio per questo, per Samsung sarà molto importante il lancio della serie Galaxy S24, che oltre ad avere caratteristiche da flagship punterà tutto sull’intelligenza artificiale.

