Battuta d’arresto per Google Fuchsia: non avrà Chrome in versione completa

Brutte notizie per il nuovo Fuchsia OS di Google, che non potrà contare sul browser Chrome in versione completa per la navigazione in Internet. La compagnia di Mountain View, infatti, ha interrotto uno sviluppo iniziato nel lontano 2021 e che lo scorso anno sembrava aver dato effettivamente i suoi frutti. Fuchsia continua ad essere distribuito sui dispositivi IoT, ma per smartphone e PC la strada sembra essere davvero in salita.

Google ha annunciato di aver interrotto lo sviluppo di Chrome per Fuchsia OS

Nel 2021, Google ha iniziato i lavori di sviluppo per portare l’esperienza completa del browser Chrome sul nuovo sistema operativo Fuchsia, con i primi risultati che si sono potuti apprezzare già nel 2022 quando l’applicazione muoveva i primi (ma decisi) passi sull’OS. Purtroppo, però, sembra proprio che la compagnia guidata da Sundar Pichai abbia rinunciato a portare Chromium (la versione open-source di Chrome) sul sistema operativo che sembra essere sempre più destinato unicamente ai dispositivi IoT.

Secondo Google, con Chrome si è trattato di un semplice “esperimento” che adesso non serve più. Sembra quindi che Fuchsia OS sia sempre più lontano da smartphone e PC, almeno per il futuro prossimo. Resta però da capire se l’azienda statunitense proverà nuovamente a sperimentare con questo sistema operativo oppure se rimarrà relegato a smart speaker e smart display.

