Blackview BV9300 Pro è robusto e stiloso, con doppio schermo e tante novità

Insieme al lancio del nuovo rugged BL9000, la compagnia cinese ha lanciato anche un altro smartphone ultra-resistente. Ancora una volta si tratta di un modello robusto, ma con un tocco di eleganza, grande attenzione ai dettagli e un pratico schermo secondario sulla scocca: ecco Blackview BV9300 Pro, fresco di lancio su AliExpress e già disponibile a prezzo scontato (ma solo per poco)!

Blackview BV9300 Pro debutta su AliExpress: quali sono le novità e come fare per risparmiare

Crediti: Blackview

Rispetto al già citato BL9000 (dotato di una cover in simil-pelle), Blackview BV9300 Pro non rinuncia allo stile aggressivo e rude dei classici rugged phone. Abbiamo quindi una scocca robusta (con certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H) ma con un elemento stiloso: un pratico Second Display posteriore da 1,3″ (con protezione Gorilla Glass Victus) utile per visualizzare l’ora, i controlli della musica, il meteo e tanti altri servizi. Il pannello è personalizzabile in base alle esigenze dell’utente, sia nelle funzioni che nel look. Frontalmente trova spazio un display da 6,7″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz.

Crediti: Blackview

Oltre ad introdurre uno schermo posteriore, Blackview BV9300 Pro porta con sé anche altre novità rispetto al modello standard. Il comparto fotografico migliora grazie all’utilizzo di un sensore Samsung GW3 da 64 MP, con autofocus Super PD e tecnologie Smart-ISO e Tetrapixel. Il modulo è accompagnato da un ultra-grandangolare con FOV 117°, con tanto di macro fino a 2 cm. La selfie camera è un’unità Samsung GD2 da 32 MP. Il tutto è arricchito da ArcSoft 8.0, che migliora le performance fotografiche in varie occasioni (nelle modalità Panorama, Ritratto e non solo).

Il chipset che troviamo a bordo del rugged è il MediaTek Helio G99, soluzione a 6 nm supportata da tantissima RAM (12 GB fisici + 12 GB virtuali) e 256 GB di storage espandibile fino ad un 1 TB tramite micro SD. Paura delle alte temperatura? Nessun timore grazie al sistema di raffreddamento (passivo) pensato appositamente per dissipare al meglio il calore. Tra le feature del dispositivo troviamo una pratica torcia da ben 100 lumen, integrata direttamente nella parte superiore. Oltre ad essere un rugged, il terminale si presenta anche come un battery phone grazie all’unità da 15.080 mAh integrata (per un’autonomia in standby di ben 1.824 ore). Presenti all’appello sia la ricarica rapida da 33W che quella inversa da 5W (il telefono funge perfino da power bank). Il software è DokeOS 4.0, basato su Android 13.

Crediti: Blackview

Il nuovo rugged phone Blackview BV9300 Pro è disponibile all’acquisto su AliExpress ed è possibile approfittare dell’offerta lancio attiva dal 17 al 19 gennaio. In questo periodo il prezzo scende a 199,9$ e 129,9$, rispettivamente per la versione da 8/256 GB e quella da 12/256 GB. Infine per i primi 100 ordini si riceverà un paio di TWS AirBuds 6 in regalo!

Contenuto realizzato in collaborazione con Blackview.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le