OPPO Reno 11F sarà la nuova aggiunta alla serie: svelati design e specifiche

Di recente la compagnia cinese ha presentato la serie Reno 11, composta da due modelli (una versione base ed una Pro). A questi si aggiungerà anche OPPO Reno 11F 5G, ora protagonista delle prime indiscrezioni: c’è di tutto tra immagini, specifiche e dettagli sulla possibile data di presentazione. Ecco tutte le novità del prossimo mid-range, ovviamente sotto forma di leak.

OPPO Reno 11F in dirittura d’arrivo: immagini, specifiche e data prima del debutto

Crediti: X (@raihanhan121)

La casa cinese ha lanciato in patria OPPO Reno 11 e Reno 11 Pro, mentre più di recente hanno fatto capolino anche in versione Global (seppur con alcune differenze sia estetiche che nelle specifiche). Ora sembra che sia in arrivo anche OPPO Reno 11F 5G, ma solo per il mercato indonesiano (al momento non sappiamo se troverà spazio anche in altri paesi): il dispositivo è stato protagonista di un corposo leak con immagini, specifiche e data. Per quanto riguarda il design, abbiamo uno stile vicino a quello del resto della serie: tuttavia sono presenti bordi piatti, un display flat con punch hole centrale e i sensori della fotocamera solo allineati perfettamente (quelli dei fratelli maggiori sono asimmetrici).

Crediti: X (@raihanhan121)

Passando alle specifiche il mid-range sarebbe una versione alternativa di Reno 11 Global, vista la presenza del Dimensity 7050, alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 67W. Per il display ritroviamo uno schermo da 6,7″ (AMOLED) a 120 Hz, seppur senza i bordi curvi. Cambia il comparto fotografico, in questo caso sprovvisto di teleobiettivo e guidato da un sensore principale OmniVision da 64 MP. Di seguito trovate la scheda tecnica leak completa. Il debutto sarebbe previsto per il prossimo 24 febbraio 2024, sempre secondo le indiscrezioni.

OPPO Reno 11F 5G – Scheda tecnica presunta

Dimensioni – ??? x ??? x 7,54 mm per 178 grammi

Display AMOLED flat a 10 bit da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con densità di ??? PPI, refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a ??? Hz, luminosità fino a ??? nit e PWM Dimming a 2.160 Hz

flat a 10 bit da (2.412 x 1.080 pixel) con densità di ??? PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a ??? Hz, luminosità fino a ??? nit e PWM Dimming a 2.160 Hz Lettore d’impronte ottico nel display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7050 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,6 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU ARM Mali-G68 MC4

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C, sensore IR

Tripla fotocamera da 64 + 8 + 2 MP (f/???) con sensore OV64B, ultra-wide IMX355 e macro OV02B10

(f/???) con sensore OV64B, ultra-wide IMX355 e macro OV02B10 Selfie camera da 32 MP IMX615 (f/2.4)

IMX615 (f/2.4) Sistema operativo Android 14 con ColorOS 14

