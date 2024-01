Samsung porta il suo browser internet anche su Windows, ma viene subito rimosso

Aggiornamento 16/01: Samsung sembra aver rimosso il suo browser internet dallo store di Windows 10 e Windows 11. Tra le possibili cause un rilascio anticipato per errore oppure la risoluzione dei bug che affliggono l’app. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Con una mossa a sorpresa, il browser internet di Samsung non è più un’esclusiva per smartphone e tablet Android. Nelle ultime ore, infatti, è comparso all’interno dello Microsoft Store per Windows 10 e Windows 11 il browser “Samsung Internet“, pubblicato proprio dall’azienda coreana.

Samsung Internet arriva su Windows 10 e 11: ecco il nuovo browser web

Crediti: Samsung

Samsung Internet è un browser basato su Chromium (il motore che alimenta Google Chrome), quindi l’esperienza d’uso sarà estremamente familiare a tutti. Per semplificare il passaggio da un app all’altra, l’azienda coreana ha previsto anche il supporto per le estensione del browser di Google, in modo che gli utenti possano utilizzare i propri strumenti preferiti.

“Samsung Internet offre la migliore esperienza di navigazione web per te, con diverse funzionalità e garantendo la protezione della tua privacy.” si legge nella descrizione dell’app che da oggi può essere utilizzando anche sui sistemi operativi desktop di Microsoft.

Per scaricare la nuova applicazione non dovrete far altro che assicurarvi di utilizzare una versione aggiornata di Windows 10 o Windows 11 che possa garantire l’accesso al Microsoft Store. Seguendo il link che trovate qui sotto, invece, potrete immediatamente effettuare l’installazione.

DOWNLOAD | Samsung Internet

Aggiornamento 16/01: Samsung Internet è stato rimosso dal Microsoft Store

In queste ore sembra che Samsung abbia voluto rimuovere il suo browser Internet dallo store di Windows 10 e Windows 11, e adesso gli utenti non hanno più la possibilità di scaricare ed installare l’applicazione. L’azienda coreana non ha comunicato i motivi della rimozione, ma è possibile si sia trattato di un lancio anticipato per errore, oppure la necessità di sistemare i bug che affliggono il browser.

Samsung Internet, infatti, era flagellato da alcuni bug piuttosto fastidiosi che minavano la corretta esperienza di navigazione. L’app, per esempio, non riusciva a mantenere i 60 FPS costanti durante il browsing e Samsung potrebbe aver voluto rimuovere l’app per sistemare tutti i problemi con calma.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le