OnePlus la pensa come Samsung: in arrivo funzioni AI a pagamento?

Di recente OnePlus ha annunciato il rilascio di AI Eraser, uno strumento che si occupa di migliorare gli scatti fotografici eliminando in maniera intelligente gli elementi indesiderati. Nonostante non sia ancora disponibile per tutti, qualcuno ha già notato un’importante limitazione, che potrebbe indicare l’arrivo di funzioni a pagamento.

OnePlus, la funzione AI Eraser ha dei limiti di utilizzo: impossibile non pensare ad un futuro abbonamento a pagamento

Crediti: OnePlus

Il funzionamento di AI Eraser è basato su AndesGPT, l’intelligenza artificiale generativa sviluppata da OPPO: per questo motivo la cancellazione intelligente non avviene in locale, ma è necessario avere una connessione Internet attiva. Questa novità ha già cominciato a fare capolino a bordo dei primi smartphone interessati (si tratta di OnePlus 12 e 12R): si tratta di avvistamenti sporadici dato che il rilascio avverrà in maniera incrementale, ma intanto alcuni utenti stanno già cominciando a sperimentare la nuova funzione. E le sue limitazioni.

Secondo quanto riportato all’interno del forum di OnePlus, ci sarebbe un limite di utilizzo giornaliero dello strumento AI Eraser: la gomma magica può essere utilizzata solo per un certo numero di volte, poi verrà bloccata fino al giorno successivo. Al momento non è ancora chiaro il numero preciso di utilizzi prima dello stop, né ci sono dichiarazioni da parte di OnePlus. Tuttavia il fatto di non poter utilizzare liberamente lo strumento ha acceso una lampadina sulla testa di alcuni utenti: OnePlus ha intenzione di offrire funzioni AI con un abbonamento a pagamento?

Crediti: OnePlus Community

Ovviamente non abbiamo la risposta a questa domanda: il limite di utilizzo giornaliero potrebbe essere un modo per evitare abusi o sovraccarichi, o magari solo una limitazione temporanea. Comunque c’è un precedente e riguarda niente meno che Samsung: la casa asiatica ha rivelato che Galaxy AI sarà gratis fino alla fine del 2025. I piani alti non hanno ancora svelato il futuro degli strumenti di intelligenza artificiale, ma è chiaro che si pensa ad un abbonamento o comunque ad altri sistemi per monetizzare. Resta da vedere quale sarà la risposta dei rivali cinesi OnePlus e OPPO: le loro feature AI saranno sempre gratuite oppure arriveranno limitazioni da sbloccare tramite pagamento? O magari ci saranno funzioni aggiuntive e più potenti, disponibili in abbonamento?

