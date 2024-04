OnePlus annuncia AI Eraser: quando arriva e quali sono gli smartphone supportati

OnePlus ha lanciato una nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale per i suoi smartphone, AI Eraser, che promette di facilitare la vita agli amanti della fotografia da mobile e i fotografi occasionali. Fino a questo momento solo Google e Samsung avevano lanciato funzionalità AI (parliamo del mercato occidentale), ma ora la rivale asiatica è pronta a dire la sua. Ecco come funziona AI Eraser e quali sono gli smartphone OnePlus supportati che riceveranno questa novità.

Cos’è AI Eraser, la nuova funzione di OnePlus basata sull’intelligenza artificiale

Crediti: OnePlus

In realtà il viaggio di OnePlus verso l’AI parte dalla Cina: la compagnia ha già rilasciato varie funzioni basate sull’intelligenza artificiale, ma finora soltanto in patria (e quindi a bordo della ColorOS, il software presente a bordo degli smartphone cinesi targati OnePlus e OPPO). Ora il brand ha annunciato il rilascio di AI Eraser a bordo di alcuni smartphone OnePlus internazionali, ovviamente con a bordo l’interfaccia OxygenOS. In soldoni si tratta di una funzione di fotoritocco che sfrutta l’intelligenza artificiale e una serie di algoritmi avanzati per rimuovere senza sforzo oggetti indesiderati dalle foto. Il tutto avviene direttamente dalla galleria: basta utilizzare il tocco per selezionare gli elementi indesiderati ed il gioco è fatto.

Crediti: OnePlus

Come si evince anche dalle foto sample, questa nuova funzionalità sostituisce gli oggetti indesiderati con elementi contestualmente appropriati, in modo da non andare ad intaccare la qualità e la credibilità dello scatto. Questa è solo una delle novità in arrivo, stando a quanto dichiarato dalla compagnia asiatica tramite il comunicato ufficiale.

Quali sono gli smartphone OnePlus supportati che riceveranno la funzione AI Eraser

Crediti: OnePlus

Contestualmente all’annuncio di AI Eraser, OnePlus ha confermato anche quali sono gli smartphone supportati che riceveranno la nuova funzione (non è chiaro se tramite aggiornamento della OxygenOS oppure dell’app galleria).

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 11

OnePlus Open

OnePlus Nord CE 4

Al momento questa novità sarà limitata solo a questi cinque modelli: eventuali aggiunte saranno comunicate successivamente. Il lancio di AI Eraser avverrà a partire dal mese di aprile, con rilascio graduale su tutti i dispositivi interessati.

