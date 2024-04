Narwal Freo X Plus e Freo X Ultra di nuovo in sconto: si parte da 329€ con Coupon!

A distanza di alcune settimane dal debutto su Geekmall, lo store ripropone i nuovi robot aspirapolvere Narwal Freo X Plus e Freo X Ultra in offerta, allo stesso prezzo del debutto. Anzi per la versione maggiore Ultra il risparmio è superiore grazie al nuovo codice sconto dedicato; inoltre entrambi i robottini beneficiano della spedizione gratis direttamente dai magazzini italiani!

Narwal Freo X Plus e Freo X Ultra in offerta con codice sconto su Geekmall (e c’è anche la spedizione dai magazzini italiani)!

Come abbiamo visto già in precedenza, i robot aspirapolvere Narwal si presentano come i nuovi campioni delle pulizie smart. Parliamo di soluzioni premium dotate di caratteristiche al top, tante funzioni utilissime ed una potenza di aspirazione superiore. Partiamo da Narwal Freo X Plus, il modello standard: si tratta di un robottino con una capacità di 7.800 PA, una potenza notevole in grado di pulire a fondo pavimenti, tappeti e moquette, ma con funzionamento a bassa rumorosità. Tra i punti di forza del nuovo arrivato è impossibile non farsi conquistare dalla tecnologia di “compressione dello sporco”: nonostante si tratti di un robot aspirapolvere, il dispositivo è in grado di immagazzinare fino ad 1 litro di sporco. Questo viene compresso sul fondo del sacchetto tramite il flusso dell’aria ad alta velocità, in modo da sfruttare al meglio tutta la capienza.

Abbiamo poi una spazzola Zero-Tangle, ossia con struttura antri-grovigli: l’ideale per raccogliere senza problemi peli di animali e capelli. Ovviamente parliamo di un robot aspirapolvere e lavapavimenti, efficiente e completo: il sistema di rilevamento dei tappeti permette di sollevare il mocio di 9 mm, in modo di non rovinarli con l’acqua. A proposito del lavaggio, Narwal Freo X Plus è equipaggiato con un mocio in grado di esercitare una pressione di 6N, non limitandosi solo a strofinare ma anche a pulire a fondo anche le macchie più ostinate.

Grazie alla tecnologia Tri-Laser (con tanto di sensori laterali e anteriori), il robottino è in grado di mappare con precisione l’ambiente circostante e di individuare ed evitare agilmente gli ostacoli. Il suo sistema di visione a 360° gli consente di calcolare il percorso di pulizia ottimale in ogni momento della sessione. Non mancano i comandi vocali e i controlli tramite app. Narwal Freo X Plus è in offerta su Geekmall a 329€, con spedizione gratis dall’Italia: basta utilizzare il codice “NarwalXP70” per ottenere il prezzo scontato.

Oltre alla versione “standard” è presente anche Narwal Freo X Ultra: si tratta di un modello potenziato, dotato anche di una pratica stazione per la ricarica e lo svuotamento. In questo caso la potenza di aspirazione sale a ben 8.200 PA mentre il mocio può strofinare ed effettuare una pressione di ben 12N: lo sporco e le macchie non hanno alcuno scampo! Il robottino presenta varie funzioni in comune con la variante Plus: immancabile la spazzola Zero-Tangle, così come il contenitore per lo sporco da 1 litro, la tecnologia di navigazione Tri-Laser e il sollevamento del mocio (in questo caso fino a 12 mm). A queste si aggiunge anche il sistema di rilevamento intelligente DirtSense: grazie al supporto della tecnologia ottica e dell’intelligenza artificiale, il dispositivo è in grado di rilevare il grado di sporco delle superfici, in modo da agire sempre con la massima efficienza. Abbiamo poi la stazione di ricarica con tanto di pulizia del mocio con acqua (e asciugatura tramite aria calda). Narwal Freo X Ultra è in promozione a 799€, con il coupon “NarwalXU“.

