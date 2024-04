Lockin G30 è la serratura smart con lettore d’impronte e tastierino, a soli 114€

Per mettere in sicurezza la tua casa intelligente non c’è niente di meglio di una serratura smart: donano un tocco ancora più tech (per gli appassionati di domotica) e sono ormai ampiamente sdoganate (e quindi sono acquistabili a prezzi sempre più vantaggiosi). Lockin G30 è una serratura completa ed abbordabile, sicura e conveniente: ora in offerta con codice sconto e l’immancabile spedizione EU!

Facile da installare e dotata di tre sistemi di sblocco, Lockin G30 è una serratura smart che non richiede grandi sforzi per essere montata; bastano solo 10-15 minuti e la tua serratura intelligente sarà subito pronta, senza dover smontare o danneggiare la porta e la serratura originale. Il dispositivo può essere bloccato tramite impronta digitale, direttamente dallo smartphone oppure sfruttando il tastierino numerico (retroilluminato e resistente alle intemperie). Oltre ad essere un prodotto smart – e quindi collegabile dal telefono e gestibile tramite app – è compatibile con Alexa e Google Assistant, in modo da poter utilizzare i comandi vocali. L’alimentazione è affidata a quattro batterie AA facilmente sostituibili.

La serratura smart Lockin G30 è torna in offerta su Geekbuying: grazie al codice sconto dedicato il prezzo scende a 114€ mentre la spedizione dall’Europa (gratis) ti permette di ricevere il tuo nuovo dispositivo con la massima celerità. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

