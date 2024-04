Google presenta Vids: un nuovo potente strumento per la produttività

In ambito lavorativo le app più utilizzate sono sicuramente quelle per la creazione di documenti, fogli di calcolo e presentazioni, ma Google ha deciso di aggiungere a questo pacchetto qualcosa di decisamente più moderno. Vids, infatti, è una nuova applicazione web che consente ad aziende e consumatori di realizzare video collaborati in modo estremamente semplice, per poi condividerli in modo facile e veloce.

Google Vids: la nuova app Workspace per realizzare video collaborativi

Crediti: Google

Google Vids, contrariamente a quanto si possa pensare, non è un’app pensata per videomaker e content creator e non serve a creare video e filmati destinati a finire suoi social o su YouTube. Si tratta, invece, di uno strumento lavorativo che potrebbe essere considerato la naturale evoluzione di Power Point, Keynote e Google Slides: gli utenti Workspace, infatti, potranno utilizzare Vids per creare presentazioni, demo di prodotti, report e quant’altro.

L’obiettivo di Google è quello di rendere la creazione di questo tipo di contenuti estremamente più semplice, anche grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale di Gemini. Google Vids, infatti, potrà ottenere file da Drive oppure informazioni dai Fogli di calcolo, per mettere poi il tutto insieme in un affascinante presentazione video. Il progetto, ovviamente, sarà collaborativo: questo significa che i membri del team potranno lavorare contemporaneamente al video per perfezionarlo.

Una volta completato, il video potrà essere esportato in MP4 oppure condiviso tramite link agli altri membri del team di lavoro oppure al cliente a cui è destinata la presentazione. Google Vids sarà disponibile in versione beta a partire da quest’estate, mentre alcuni clienti Workspace scelti dalla celebre azienda di Mountain View hanno già avuto modo di testare le potenzialità, testimoniando di aver potuto sostituire la classiche mail di report con dei ben più affascinanti video.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le