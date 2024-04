OPPO A3 Pro 5G mostrato da OnLeaks: ecco come cambierà il design

Si torna a parlare di OPPO e di un nuovo modello in arrivo e questa volta ci ha messo lo zampino OnLeaks. Il noto insider, solitamente affidabile, ha pubblicato una serie di immagini render in cui svela quello che dovrebbe essere il design del prossimo OPPO A3 Pro 5G, insieme ai primi dettagli sulle specifiche.

OPPO A3 Pro 5G: OnLeaks ci mostra il design del prossimo medio gamma della serie

Crediti: OnLeaks x Giznext

Per quanto riguarda il design, OPPO A3 Pro 5G si presenta come un degno successore della versione A2 Pro dello scorso anno. Ritroviamo un ampio schermo con punch hole centrale, ma a questo giro sembra che i bordi saranno molto meno curvi. Probabilmente si tratterà ancora una volta di uno schermo AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel), magari sempre con refresh rate a 120 Hz e lettore d’impronte sotto il display. Stando a OnLeaks le dimensioni generali sarebbero di 162,7 x 74,5 x 7,8 mm, quasi identiche a quelle del predecessore. Quest’ultimo è certificato IP54 ma al momento non ci sono informazioni per il nuovo modello.

Crediti: OnLeaks x Giznext

Ritroviamo ancora una volta un grande modulo circolare contenente le fotocamere anche se con OPPO A3 Pro 5G si cambia leggermente stile, ma i sensori fotografici rimangono due (con un flash LED). Il resto del secondo capitolo è realizzato in simil-pelle mentre il nuovo arrivato dovrebbe offrire un pannello in vetro. Mancano ancora altri dettagli sulle specifiche (processore, memorie, batteria, ricarica, fotocamere) ma è probabile che non manchi molto dal debutto.

