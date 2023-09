OPPO A2 Pro ufficiale: sembra Find X6, ma non fatevi ingannare

Un nuovo smartphone si va ad aggiungere all'ampio catalogo targato OPPO: si tratta di OPPO A2 Pro, modello destinato alla fascia media ma che cerca di contraddistinguersi dalla massa. E lo fa con un look distinto, le cui forme e colorazioni ricordano quelle dei top di gamma decisamente più premium della serie Find X6.

OPPO presenta ufficialmente A2 Pro: tutte le novità per la fascia mid-range

Design e display

Disponibile nelle tre colorazioni Vast Black, Dusk Cloud Purple ed ecopelle Desert Brown, OPPO A2 Pro misura 162,7 x 74,3 x 7,99/8,04 mm per un peso di 183/185 grammi ed è certificato IP54. Il produttore ha utilizzato quella che viene definita una struttura “Diamond Anti-Fall“, dove i componenti principali sono dotati di materiali imbottiti per attutire le cadute.

Ha uno schermo curvo AMOLED da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, luminosità fino a 950 nits, refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz e PWM Dimming a 2.160 Hz, e lo sblocco è affidato a un sensore ID ottico nascosto sotto al pannello.

Specifiche tecniche

Il cuore di OPPO A2 Pro è il Dimensity 7050, lo stesso SoC TSMC a 6 nm di MediaTek già visto su OPPO Reno 10 e Realme 11 Pro/Pro+. Porta con sé una CPU octa-core (2 x 2,6 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55), una GPU Mali-G68 MC4 e memorie da 8/12 GB di RAM LPDDR4X e 256/512 GB di ROM UFS 3.1 non espandibile. Ad alimentare il tutto c'è una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica SuperVOOC a 67W: per la prima volta, l'azienda offre 4 anni di copertura sulla batteria, sostituendola gratuitamente nel caso in cui entro 4 anni la sua capacità scenda sotto l'80%.

La connettività include dual SIM 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS e USB-C, mentre il software è Android 13 con ColorOS 13.1. Nonostante il design potrebbe ingannare, quella di OPPO A2 Pro è una doppia fotocamera, dove quelli che sembrano due sensori aggiuntivi sono invece flash LED e un cerchio inserito per completare la simmetria. È una doppia 64+2 MP f/1.7-2.4, a cui si aggiunge una selfie camera da 8 MP f/2.0.

Prezzo e disponibilità

OPPO A2 Pro è disponibile in Cina al prezzo di listino di 1.799 CNY (235€) per il taglio base da 8/256 GB, salendo a 1.999 CNY (260€) per quella da 12/256 GB e infine 2.399 CNY (315€) per quella da 12/512 GB.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le