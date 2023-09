Infinix Note 30 VIP Racing Edition ufficiale: è il primo al mondo con 3D Lighting Leather

Dopo l'annuncio della nuova tecnologia 3D Lighting Leather (che permette di beneficiare di una cover in simil pelle, con effetti luminosi integrati) ecco fare capolino il primo smartphone con questa novità. Come anticipato anche dalle indiscrezioni, si tratta di Infinix Note 30 VIP Racing Edition: ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo arrivato, tra specifiche tecniche, prezzo e disponibilità sul mercato.

Infinix Note 30 VIP Racing Edition ufficiale: caratteristiche e prezzo del nuovo smartphone speciale

Crediti: Infinix

Il nuovo modello del brand asiatico arriva con uno stile rinnovato: la cover posteriore è realizzata in collaborazione con Designworks di BMW Group mentre sotto la scocca è presente la già citata tecnologia 3D Lighting Leather. Ne abbiamo parlato in modo accurato in questo approfondimento: in soldoni si tratta di una cover in simil pelle realizzata in TPU traslucido. Sotto di essa trovano spazio delle luci LED RGB, che sono in grado di arrivare in superficie attraversando uno stato trasparente e poi il pannello traslucido. Insomma, le luci LED ci sono ma sono sotto la scocca. Infinix Note 30 VIP Racing Edition è il primo telefono ad adottare questa novità.

Crediti: Infinix

Oltre a questa novità troviamo anche delle aggiunte lato software (a livello di personalizzazione). Abbiamo quindi un tema dedicato con icone, suonerie e sfondi, insieme ad una funzione in stile Isola Dinamica di Apple; inoltre in confezione sono presenti vari gadget. Il resto delle specifiche e caratteristiche ricalca quanto visto con il modello standard. Lo smartphone adotta uno schermo AMOLED da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz, un chipset Dimensity 8050 di MediaTek, 5.000 mAh di batteria con ricarica da 68W e il supporto a quella wireless da 50W. Completano il quadro una fotocamera da 108 MP, una selfie camera da 32 MP, speaker stereo JBL, un lettore d'impronte digitali sotto lo schermo.

Crediti: Infinix

La nuova versione speciale Infinix Note 30 VIP Racing Edition è stata lanciata in India al prezzo di circa 315$ per la sola variante da 12/256 GB.

