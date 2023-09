iPhone 15 Pro arriva in TV: il primo spot è tutto per il Titanio

Apple ha pubblicato in queste ore il primo spot pubblicitario per iPhone 15 Pro, proprio a poche ore dall'inizio dei preordini per i nuovi smartphone della compagnia di Cupertino. Il lancio ufficiale è atteso per il 22 settembre, mentre in questi giorni probabilmente inizieremo a vedere in TV anche le prime pubblicità dedicate.

Il Titanio è il grande protagonista del primo spot pubblicitario di iPhone 15 Pro

Dal nome “Titanium“, il primo spot pubblicitario per iPhone 15 Pro mette in risalto la grande novità di quest'anno: il design in titanio. “Dai confini dell'universo fino al palmo della tua mano” recita il filmato che mostra una scaglia di titanio attraversare l'universo per trasformarsi in uno smartphone una volta approdato sulla Terra.

Non sorprende la scelta del soggetto per il primo spot dedicato al nuovo smartphone: il passaggio al titanio è forse una delle novità più grandi per quanto riguarda iPhone 15 Pro, insieme al nuovo chip A17 Pro a cui sicuramente Apple dedicherà un nuovo segmento pubblicitario.

I preordini per i nuovi iPhone 15 dovrebbero aprire a breve, mentre sono già disponibili su Amazon i nuovi modelli di Apple Watch Series 9 e Ultra 2.

