Nuove emoji in arrivo: tanta inclusività, ma anche una fenice!

Unicode Consortium ha ultimato i lavori sulla versione 15.1 ed ha annunciato tutte le nuove emoji in arrivo con questo aggiornamento. Come siamo abituati ormai da un po', le nuove emoji sono caratterizzate dall'inclusività, ma con questo nuovo aggiornamento dei contenuti potremo sfruttare anche nuove icone per frutta ed animali mistici come le fenici!

Ecco tutte le nuove Emoji in arrivo con la versione 15.1

Crediti: Emojipedia

Sono ben 118 le nuove sequenze di emoji in arrivo entro la fine del 2023 e l'inizio del 2024, ma le più importanti sono raffigurate nell'immagine che vedete qui in alto. Avremo a disposizione quindi due nuove faccine che muovono la testa in verticale ed orizzontale, lime e funghi, una catena spezzata, una fenice ed una serie di nuove icone che rappresentano la famiglia senza generi.

In aggiunta, arrivano anche le emoji per la camminata, la corsa e la meditazione, mentre avremo a disposizione anche la camminata con il bastone per ciechi, la sedia a rotelle e quella con guida elettrica, tutte disponibili nelle varianti uomo, donna con varie colorazioni di pelle e capelli.

Per tutte le informazioni sul nuovo aggiornamento 15.1 vi consigliamo di consultare la pagina ufficiale del Unicode Consortium.

