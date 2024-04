Snapdragon X Elite vs Apple M3 vs Intel Core Ultra: ecco i benchmark ufficiali

Visto che l’uscita dello Snapdragon X Elite è fissata per il 2024, è fisiologico che il SoC Qualcomm venga messo a confronto con competitor di ultima generazione come Apple M3 e Intel Core Ultra. Il chipmaker statunitense ha alzato la posta in ballo per il mondo dei System-on-a-Chip creati per PC: pur avendo ottenuti risultati da leader nel mercato smartphone, lo stesso non si può dire in quello PC, dove Qualcomm è una realtà molto ridotta.

Qualcomm mette a confronto il futuro Snapdragon X Elite con Apple M3 e Intel Core Ultra

Per mettersi in pari e possibilmente superare la concorrenza, Qualcomm ha acquistato NUVIA, col risultato che i suoi futuri SoC, Snapdragon X Elite incluso, abbandoneranno i core ARM in favore dei core proprietari Oryon. Li abbiamo già visti in azione in precedenza nel confronto con chip Apple M2, Intel i9 e AMD Ryzen 9, ma come se la cavano quando messi testa a testa con le loro versioni più recenti? Ce lo dice la stessa Qualcomm, che in vista del loro debutto hanno pubblicato nuovi benchmark ufficiali che ci danno un assaggio delle loro capacità (almeno sulla carta).

Prima di tutto, è necessario fare un distinguo. Dei vari microchip in questione, Snapdragon X Elite compreso, esistono due versioni: una “portable” con consumi più bassi per notebook e tablet e una “performance” per PC e notebook ad alte prestazioni.

Nella sua versione a 23W, su GeekBench 6 il processore dello Snapdragon X Elite fa meglio di quello dell’Intel Core Ultra 7 155H e dell’AMD Ryzen 7 7840U sia in single-core che in multi-core; quando confrontato con Apple M3, il SoC Qualcomm fa peggio in single-core ma meglio in multi-core, mentre M3 Pro ha una marcia in più.

Snapdragon X Elite 23W 2.786/13.881 punti

Intel Core Ultra 7 155H 2.288/12.500 punti

AMD Ryzen 7 7840U 2.555/11.214 punti

Apple M3 8-core 3.119/11.981 punti

Apple M3 Pro 11-core 3.146/14.266 punti

Apple M3 Pro 12-core 3.083/15.345 punti



Spostandoci sulla versione a 80W, lo Snapdragon X Elite ottiene punteggi migliori di Intel Core Ultra 9 185H e AMD Ryzen 9 8945HS; ci sono poi Intel i9-14900HX ed Apple M3 Max, che fanno meglio di Qualcomm non tanto in single-core quanto in multi-core.

Snapdragon X Elite 80W 2.921/15.136 punti

Intel Core Ultra 9 185H 2.533/14.119 punti

AMD Ryzen 9 8945HS 2.417/12.974 punti

Intel i9-14900HX 2.915/18.159 punti

Apple M3 Max 16-core 2.924/21.178 punti



Nei test della CPU di Cinebench 2024, la storia è sostanzialmente la medesima, con lo Snapdragon X Elite a 23W che fa meglio di Intel e AMD e che se la gioca con Apple M3 ed M3 Pro.

Snapdragon X Elite 23W 122/950 punti

Intel Core Ultra 7 155H 98/708 punti

AMD Ryzen 7 7840U 101/798 punti

Apple M3 8-core 142/642 punti

Apple M3 Pro 11-core 139/897 punti

Apple M3 Pro 12-core 139/1.043 punti



Lo stesso vale per la versione 80W del SoC Qualcomm, nuovamente sopra alle soluzioni Intel e AMD ma sotto a modelli come Intel i9-14900HX e Apple M3 Max.

Snapdragon X Elite 80W 132/1.220 punti

Intel Core Ultra 9 185H 109/1.113 punti

AMD Ryzen 9 8945HS 100/934 punti

Intel i9-14900HX 127/1.642 punti

Apple M3 Max 16-core 142/1.672 punti



Sempre Cinebench 2024 ci permette di capire un altro dato altrettanto se non più importante, ovvero il rapporto fra prestazioni e consumi: perché un SoC può anche essere il più potente di tutti, ma se consuma troppo può risultare nocivo utilizzarlo in ambito notebook e tablet. Sotto questo punto di vista, lo Snapdragon X Elite dà il meglio di sé nella versione più modesta da 23W, con risultati migliori persino dell’Apple M3 Pro per quanto venga battuto dal più efficiente M3. La situazione è meno radicale in ambito “performance”, dove lo Snapdragon consuma poco più o poco meno di Intel e AMD, con Apple M3 Max che primeggia.

