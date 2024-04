CMACEWHEEL K20 è l’e-bike sportiva adatta ad ogni tipo di strada

La primavera porta con sé il bel tempo e la voglia di gite ed escursioni, specialmente negli utenti più sportivi ed attivi. Ma affrontare strade impervie significa per forza dover rinunciare ad un veicolo a due ruote? Assolutamente no: CMACEWHEEL K20 è la bici elettrica fuoristrada che non teme nessuna sfida, ora in promo con doppio ribasso (sia in offerta lampo che con codice sconto) e l’immancabile spedizione EU gratuita.

CMACEWHEEL K20: quali sono le migliori occasioni del momento, in offerta lampo o con codice sconto

Crediti: CMACEWHEEL

Robusta e al contempo leggera, versatile e potente: questa è la bici elettrica CMACEWHEEL K20, soluzione fuoristrada equipaggiata con un motore da 750W e pneumatici rinforzati CTS da 20 x 4″. Il veicolo offre una seduta comoda e traspirante, un ampio faro LED principale ed una luce di posizione posteriore; non mancano un sistema di freni idraulici ed un ammortizzatore a forcella anteriore, per una guida sicura e comoda su ogni tipo di strada (asfalto, sterrato, sabbia, sentieri di montagna, anche innevati). Il display LCD a colori permette di visualizzare tutti i paramenti con una semplice occhiata.

Crediti: CMACEWHEEL

La migliore occasione per risparmiare sull’acquisto della bici elettrica CMACEWHEEL K20 arriva da Geekbuying: il veicolo è in offerta lampo e grazie al codice sconto dedicato il prezzo scende ulteriormente (a 1.069€); inoltre è presente la spedizione gratis dall’Europa, per gli utenti in cerca della massima celerità. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le