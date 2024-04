Nothing Ear (3): data confermata, e ci saranno anche le Ear (3a)

Adesso è ufficiale: fra pochi giorni conosceremo ufficialmente le Nothing Ear (3), e questa volta ci saranno anche le Ear (3a). Per la sua nuova generazione di cuffie true wireless, la compagnia di Carl Pei ha deciso di diversificare la proposta al pubblico, proponendola in due differenti modelli. Diversamente dalle precedenti generazioni, Nothing ha deciso di stratificare la sua proposta, aggiungendo quelli che si prospettano saranno auricolari più economici.

Nothing Ear (3) e (3a): le nuove cuffie true wireless stanno per essere presentate

We started Nothing with audio in 2021 and since our very first product, we’ve relentlessly refined our design and engineering with every new addition to our audio product suite.



2024 is the year we’re unveiling the ultimate iteration of Nothing Audio with two new products that… pic.twitter.com/bRrFzk9wUl — Nothing (@nothing) April 5, 2024

Nell’estate del 2021 esordivano le primissime Nothing Ear (1), a cui nel 2022 seguirono le Ear (Stick) e nel 2023 le Ear (2); mettendo da parte il modello (Stick), i modelli principali erano solamente due, ma come ogni startup anche Nothing ha attuato la classica strategia dove si parte con un modello e via via se ne aggiungono ulteriori. È già accaduto in ambito smartphone: prima abbiamo avuto Nothing Phone (1), poi a Phone (2) si è aggiunto Phone (2a) e la stessa tattica sta per essere applicata al mercato audio.

Le cuffie in uscita rappresentano quello che l’azienda definisce “il culmine di tre anni di design e innovazione“. Per l’occasione, però, è stato specificato che verrà cambiata la strategia di denominazione ed eliminate le numerazioni; è quindi possibile che le prossime cuffie si chiameranno Nothing Ear e Nothing Ear (a) senza il 3 di mezzo. Se questo continuerà nel tempo, possiamo aspettarci che i modelli successivi mantengano lo stesso nome aggiungendo l’anno di lancio, perciò Nothing Ear (2025), Ear (2026) e così via.

Appuntamento al 18 aprile 2024, il giorno in cui Nothing Ear e Ear (a) diverranno ufficiali, due prodotti che aumenteranno ulteriormente i numeri di vendita della società.

