L’interfaccia Meteo esclusiva di Google Pixel arriva su tutti gli smartphone Android

Aggiornamento 24/05: Google ha deciso di portare l’esclusiva interfaccia Meteo degli smartphone Pixel anche su altri dispositivi Android, con un rollout graduale che verrà completato nel corso delle prossime settimane. Trovate tutti i dettagli all’interno dell’articolo.

Una delle sorprese di Pixel Tablet è stata l’introduzione di una versione del Meteo di Google. Quella che però sembrava essere una esclusiva del nuovo tablet di Big G, potrebbe essere in arrivo anche su tutti gli smartphone dotati di GApps. Oggi, per la prima volta, possiamo vederla in azione su un telefono e lontano dall’ambiente controllato del Pixel Tablet.

Dopo Pixel Tablet, la nuova app Meteo di Google sembra essere in arrivo anche su smartphone

Il controllo del meteo sugli smartphone Android è da sempre stato relegato alle app di terze parti, oppure alla più generica app Google presente con le GApps. Le cose, tuttavia, sono cambiate con l’arrivo di Pixel Tablet che ha introdotto per la prima un redesign della sezione Meteo. Nonostante sembrasse dovesse rimanere un’esclusiva tablet, sembra che questa nuova interfaccia sia in arrivo anche su smartphone.

Gli esperti del canale Telegram Google News, infatti, sono riusciti ad attivare il nuovo design all’interno dell’app Google, ottenendo come risultato la ben più moderna versione attualmente disponibile su Pixel Tablet, già adattata per essere facilmente visualizzata in modalità portrait. Nella gif qui sotto potete ammirare la nuova interfaccia in azione.

Non sappiamo ancora quando la nuova sezione Meteo sarà attiva per tutti, ma la presenza di un’interfaccia già scalabile fa ben sperare per un rilascio in tempi brevi.

Aggiornamento 10/09: il nuovo meteo arriva anche su tutti i Pixel

Crediti: 9to5Google

Dopo Pixel Tablet e Pixel Fold, la nuova interfaccia del meteo arriva finalmente anche su tutti gli smartphone della serie Pixel. Sia la versione stabile che quella beta dell’app Google, adesso integrano l’interfaccia ridisegnata del Meteo, con indicazioni più chiare e piacevoli da vedere per scoprire se fuori ci attende il temporale oppure una bella giornata di sole. Resta da capire se Google è intenzionata a portare questa interfaccia anche sugli altri smartphone Android oppure se anche questa funzionalità rimarrà esclusiva Pixel.

Aggiornamento 24/05: il Meteo di Google Pixel arriva su tutti gli smartphone Android

Crediti: Android Authority

Con il debutto su Pixel Tablet e l’arrivo su tutti gli smartphone della serie Pixel, sembra proprio che Google sia pronta a lanciare la nuova interfaccia Meteo su tutti i dispositivi Android. Nelle ultime ore, infatti, sono arrivate diverse segnalazioni dagli utenti che hanno visto venir attivata la nuova interfaccia su smartphone come Galaxy Z Fold 4, OnePlus Open, Honor Magic 6 RSR e addirittura su Nokia 4.2, un dispositivo con Android 11.

Il rollout, quindi, sembra essere finalmente in atto con l’interfaccia Meteo rinnovata che nel giro di qualche giorno potrebbe finalmente essere disponibile su tutti i dispositivi Android.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le