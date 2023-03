Il robot lavavetri Liectroux lavora per voi: vetri puliti e zero fatica

È tempo di pulizie di primavera e ovviamente in tanti stanno scoprendo le gioie dei robot aspirapolvere e dei vacuum cleaner con lavapavimenti. Tuttavia le pulizie si fanno anche in verticale: una delle faccende più pesanti è sicuramente quella di pulire i vetri della casa. Allora perché non affidare questo compito ad un dispositivo tech? Il robot lavavetri Liectroux HCR10 è in offerta con codice sconto: l'occasione perfetta per rendere ancora più tecnologiche le pulizie di casa!

Codice sconto Liectroux HCR10: il robot lavavetri scende ad un prezzo super con spedizione EU

Il robottino Liectroux è una soluzione adatta a qualsiasi tipo di vetro ed è in grado svolgere le operazioni di pulizia in modo rapido ed efficiente (fino a 2 minuti per metro quadrato di superficie). Il dispositivo offre tre modalità di pulizia differenti, integra un serbatoio dell'acqua da 30 ml (utile per circa 10/20 m2) e lavora senza disturbare grazie al sistema di riduzione del rumore. Insomma, si tratta di un alleato perfetto per le pulizie di casa: compatto, facile da utilizzare e adatto a qualsiasi situazione.

Il robot lavavetri Liectroux HCR10 è in offerta con codice sconto su Banggood ad un prezzo niente male; immancabile la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store.

