Tineco FLOOR ONE S5 è il lavapavimenti definitivo grazie a queste tre caratteristiche

Quando si parla di brand specializzati nel settore delle pulizie intelligenti, in prima linea troviamo da sempre Tineco, un marchio che si distingue per la sua gamma di prodotti affidabili e di qualità. L'azienda studia i suoi dispositivi per rispondere alle esigenze di tutti ma nel caso di Tineco FLOOR ONE S5 si è decisamente superata: il lavapavimenti top è un alleato fondamentale per una pulizia approfondita della casa, per superfici sempre igienizzate e splendenti. Ma quali sono le novità introdotte da Tineco?

Tineco FLOOR ONE S5 è l'alleato perfetto per le pulizie di casa

Le qualità di Tineco FLOOR ONE S5 sono tante ma ci sono tre aspetti che risultano fondamentali e che lo rendono il lavapavimenti definitivo per accompagnare nelle pulizie anche gli utenti esigenti. Si tratta di un prodotto completo a tutto tondo e in grado di regalare grandi soddisfazioni anche una volta riposto. FLOOR ONE S5, infatti, è dotato di un sistema di autopulizia e asciugatura a prova di panificazione: il lavapavimenti si pulisce da solo dopo l'uso, basta semplicemente riporlo sull'apposita base e dare il via all'operazione (con il tocco di un pulsante).

Secondo uno studio di Zwietering, et al. (1994), l'aumentare delle temperature facilita il proliferare dei batteri; per questo motivo, utilizzando un getto d'aria calda sulla spazzole (inferiore ai 100°) è più probabile la dispersione di microrganismi nell'ambiente. Per quanto motivo Tineco FLOOR ONE S5 utilizza un sistema di autopulizia con un'azione di asciugatura a centrifuga: in questo modo è possibile avere spazzole sempre pulite, eliminando anche i possibili residui di sporco e cattivi odori.

Restando sempre in tema di pulizia del lavapavimenti, c'è un'altra caratteristica che rende FLOOR ONE S5 un alleato prezioso per un'igiene profonda. Quest'ultima, infatti, non è garantita se si utilizzano spazzole sporche: mocio e detergenti tradizionali non garantiscono che le superfici siano completamente igienizzate e pulite. I residui di sporco si insinuano nelle setole, per poi depositarsi nuovamente sul pavimento: tutto questo proprio durante la fase di pulizia.

Anche in questo caso Tineco FLOOR ONE S5 si rivela una scelta vincente: il lavapavimenti è dotato di un sistema di pulizia ad acqua corrente, con quattro fasi sequenziali che si susseguono durante l'utilizzo. L'acqua viene rilasciata sul rullo della spazzola, il quale mantiene un elevato numero di giri al minuto, e poi viene rilasciata dal movimento della spazzola; infine l'acqua sporca viene aspirata in un serbatoio separato. Con questo sistema il lavaggio dei pavimenti avviene sempre con acqua e spazzole pulite.

La terza caratteristica top di FLOOR ONE S5 è la tecnologia proprietaria iLoop Smart Sensor. Grazie a questa funzionalità intelligente, il lavapavimenti è in grado di regolare automaticamente il livello di pulizia durante l'utilizzo. Il dispositivo calcola la potenza di aspirazione e il flusso d'acqua in base alle esigenze di pulizia, il tutto con la massima efficienza energetica.

La potenza viene aumentata per lo sporco più ostinato mentre nelle aree più pulite questa diminuisce: in questo modo si risparmiano sempre acqua ed energia.

Volete saperne di più su Tineco FLOOR ONE S5 e sul resto delle sue caratteristiche? Allora data un'occhiata al sito ufficiale per scoprire tutti i dettagli e conoscere l'intera gamma di prodotti per la pulizia della casa del brand.

