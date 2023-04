Samsung Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 e il “mistero” delle fotocamere

Quando si parla di Samsung, si parla di un produttore che difficilmente stravolge le carte in tavola, e lo vediamo anche con i prossimi Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5. Perlomeno quando si tratta della fotocamera, perché secondo quanto fatto trapelato da un leaker l'apparenza è che la compagnia abbia lasciato tutto invariato, quando in realtà non sarebbe affatto così.

Ecco come cambierà la fotocamera di Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5

Se vi ricordate, Samsung Galaxy Z Fold 4 ha una tripla fotocamera da 50+12+10 MP con teleobiettivo 3x e ultra-grandangolare, mentre Z Flip 4 una doppia 12+12 MP senza lo zoom ottico. E secondo il tweet di Yogesh Brar, Z Fold 5 e Z Flip 4 avranno la stessa configurazione in termini di megapixel e ottiche. In realtà, Samsung non lascerebbe invariato il comparto fotografico bensì avrebbe deciso di implementare nuovi sensori fotografici.

Samsung Galaxy Z Fold 5

– 50MP + 12MP (UW) + 10MP (Tele)



Samsung Galaxy Z Flip 5

– 12MP + 12MP (UW)



– Improved hinge

– New image sensors

– Large outer displays

– Qualcomm Snapdragon for Galaxy — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 6, 2023

Rimane il “mistero” su quali sensori saranno, perché il leak non si spinge ulteriormente oltre: ricordiamo che Z Fold 4 ha un primario Samsung GN3, un teleobiettivo Samsung S5K3K1 e un ultra-grandangolo Sony IMX258, mentre Z Flip 4 ha un primario Sony IMX563 e un ultra-grandangolo Sony IMX258; è possibile ipotizzare che il nuovo sensore principale sarà il Samsung GN5 visto sulla serie S23, mentre resta da capire se e come cambieranno i sensori secondari. Fotocamere a parte, sappiamo già come saranno fatti i due smartphone, sia Z Fold 5 che un Z Flip 5 che preannuncia grandi novità per lo schermo esterno.

