Gli occhiali da sole smart speaker di BlitzWolf costano 17€ (ma solo per poco)

Quando si parla di accessori tech, BlitzWolf è uno dei marchi più attenti e conosciuti: i suoi prodotti sono sempre sinonimo di qualità e solitamente è possibile sfruttare anche sconti vantaggiosi. È questo il caso dell’ultima novità del brand asiatico, subito disponibile in promozione. Gli occhiali da sole smart speaker BlitzWolf BW-G02 tornano in sconto su Banggood in offerta lampo: il prezzo è super accessibile ed è presente anche la spedizione ultra-economica!

BlitzWolf BW-G02: i nuovi occhiali da sole smart speaker sono in offerta lampo ad un prezzo super

I nuovi occhiali BlitzWolf BW-G02 sono una soluzione dal look sportivo, con due smart speaker integrati nelle stanghette. Gli occhiali da sole sono dotati lenti anti-UV TAC e diventano un valido alleato durante la guida oppure per le attività all’aria aperta; grazie alla riduzione del rumore ENC è possibile beneficiare di un audio cristallino in chiamata. Si tratta di un dispositivo IPX5, quindi resistente agli schizzi di acqua e al sudore. Inoltre è realizzato con materiali resistenti, che lo rendono adatto a sessioni di allenamento intense, jogging, corse in bici e avventure in montagna o in viaggio. Per l’autonomia si parla di circa 5 ore con una singola carica; la connettività è affidata ad un chip Bluetooth 5.3 e sono presenti driver dinamici da 16,5 mm.

Grazie alla nuova offerta lampo di Banggood, gli occhiali smart speaker BlitzWolf BW-G02 scendono a soli 17€ (con spedizione economica, a meno di 1€): se sei interessato affrettati dato che si tratta di una promozione dedicata ad un numero limitato di unità! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

