Amazfit Balance Special Edition: lo sportwatch ritorna in una nuova versione

Lo sportwatch elegante e stiloso Amazfit Balance torna in versione Special Edition: il dispositivo è stato presentato durante un evento Wellness Winter Wonderland in collaborazione con il Balletto Contemporaneo Siciliano, un’occasione unica che fonte la tecnologia con una performance artistiche di alto livello. Ecco tutte le novità dell’indossabile, insieme ai dettagli su prezzo e uscita in Italia!

Amazfit Balance Special Edition: caratteristiche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: Amazfit

Per quanto riguarda design e specifiche tecniche, Amazfit Balance Special Edition non cambia le carte in tavola, riproponendo tutte le caratteristiche dello smartwatch che abbiamo avuto modo di apprezzare in occasione di IFA 2023. A cambiare sono i cinturini in coppia con il dispositivo: quest’ultimo presenta una scocca metallica ed un quadrante tondo mentre i nuovi cinturini danno un tocco di stile in più. Amazfit Balance Special Edition è disponibile nelle versioni Forest, Lagoon, Meadow e Ocean, con quattro colori che si ispirano alle bellezze della natura. Tra le varie funzioni abbiamo:

l’analisi della prontezza mentale e fisica e la misurazione della composizione corporea;

la guida al sonno e gli strumenti di rilassamento potenziati dall’IA con il servizio di riposo e benessere Zepp Aura ;

; Zepp Coach e Zepp Fitness Membership , che aiutano gli utenti a migliorare la salute fisica e la forma fisica (ora potenziati dall’AI);

, che aiutano gli utenti a migliorare la salute fisica e la forma fisica (ora potenziati dall’AI); l’esclusiva funzione di pagamento contactless Zepp Pay, facilitato dalle partnership di Amazfit con diverse banche emittenti Mastercard (consente il pagamento contactless in più di 30 Paesi europei).

Crediti: Amazfit

Inoltre la nuova Special Edition viene proposto in un packaging realizzato con materiali al 100% ecocompatibili. Una parte dei profitti di ogni acquisto sarà donata da Zepp Health a sostegno dei progetti di forestazione urbana in Europa di One Tree Planted, un’organizzazione no-profit la cui missione è quella di rendere semplice per chiunque aiutare l’ambiente piantando alberi. Le donazioni consentiranno alle organizzazioni partner locali e ai volontari della comunità di piantare alberi in aree europee dove si è verificata la deforestazione. Per testimoniare la loro partecipazione a questo importante progetto, gli utenti riceveranno un colorato adesivo eco-friendly dentro la scatola, insieme a un certificato speciale co-firmato da Zepp Health e One Tree Planted come ringraziamento per il supporto.

Il nuovo Amazfit Balance Special Edition è disponibile all’acquisto tramite il sito ufficiale del brand, al prezzo di 249,9€. Oltre a questa versione è presente anche quella “classica”, nelle colorazioni Midnight e Sunset Grey (al medesimo prezzo).

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le