Amazfit Balance ufficiale a IFA 2023: GPS, Coach AI e pagamenti contactless

Abbiamo visto tante novità a IFA 2023 e sta i tanti prodotti indossabili e lifestyle non poteva mancare una nuova aggiunta alla gamma Amazfit. La compagnia asiatica ha presentato Amazfit Balance, dispositivo incaricato di “prendere il testimone delle famiglie GTR/GTS, basandosi sulla tecnologia e sulle funzionalità all'avanguardia” dei modelli di queste serie: ecco tutti i dettagli su caratteristiche, funzioni e prezzo in Italia!

Amazfit Balance ufficiale: caratteristiche e prezzo del nuovo smartwatch | IFA 2023

Crediti: Amazfit

La frase in apertura ha lasciato tutti di stucco: è palesemente ambigua e a questo giro non sappiamo ancora se arriveranno nuovi modelli GTR/GTS oppure se queste serie saranno messe in pausa. Comunque il nuovo Amazfit Balance di certo non fa rimpiangere il passaggio del testimone, viste le novità. Lo smartwatch è dotato di un ampio display da 1,5″ HD (480 x 480 pixel), un pannello AMOLED con il supporto ad oltre 200 quadranti e all'Always-On Display ed una luminosità di picco fino a 1500 nit. Le dimensioni sono di 46 x 46 x 10,6 mm per un peso di 35 grammi; il telaio intermedio è realizzato in lega di alluminio mentre la copertura inferiore è in polimero rinforzato con fibre. La scocca è resistente all'acqua fino a 5 ATM.

Crediti: Amazfit

Il software a bordo è Zepp OS 3.0, terza incarnazione del sistema operativo proprietario del brand cinese. Quest'ultimo offre oltre 150 app scaricabili, un'elevata personalizzazione (è possibile scegliere tra una vista a griglia o ad elenco per le app) e tanto altro ancora. Il dispositivo presenta speaker e microfono e supporta le chiamate Bluetooth. Inoltre è possibile inviare risposte rapide preimpostate alle chiamate e ai messaggi. Amazfit Balance è equipaggiato con Amazon Alexa: è possibile interagire con l'assistente smart per controllare il tempo, ottenere traduzione, impostare sveglie e così via.

In termini di autonomia parliamo di circa 14 giorni di utilizzo tipico, fino a 7 giorni di utilizzo intensivo e 6 giorni con AOD attivo. Si sale invece a 25 giorni sfruttando il risparmio energetico. La batteria è un'unità da 475 mAh con il supporto alla ricarica magnetica.

Crediti: Amazfit

Amazfit Balance offre un sensore BioTracker 5.0 PPG 8PD, il GPS integrato, connettività WLAN 2.4 GHz e Bluetooth 5.0. Oltre al classico monitoraggio dell'attività cardiaca e del sonno è presente un pratico Personal Trainer alimentato dall'intelligenza artificiale, Zepp Coach, presente anche come AI Sleep Assistant. Tra le altre novità troviamo l'NFC e il supporto a Zepp Pay: si tratta del nuovo sistema di pagamenti contactless del brand in collaborazione con Mastercard.

Amazfit Balance è stato presentato a IFA 2023 ed è già disponibile all'acquisto in Italia: il prezzo è di 249€ tramite lo store ufficiale.

