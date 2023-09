ECOVACS DEEBOT X2 OMNI ufficiale a IFA 2023: il nuovo robot premium unico nel suo genere!

Tra le novità di IFA 2023 troviamo anche il nuovo robot aspirapolvere premium DEEBOT X2 OMNI, l'ultimo arrivato della serie X: si tratta di un modello di punta per un'esperienza di pulizia intelligente avanzata e senza sforzo. Inoltre il robottino presenta un cambio di look per la gamma, con un design inedito ma altamente funzionale. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di ECOVACS DEEBOT X2 OMNI tra caratteristiche, prezzo e disponibilità in Italia.

ECOVACS DEEBOT X2 OMNI ufficiale: caratteristiche e prezzo del nuovo robot aspirapolvere | IFA 2023

Crediti: ECOVACS

Il primo impatto con il nuovo ECOVACS DEEBOT X2 OMNI è straniante: il robot aspirapolvere e lavapavimenti arriva con uno stile completamente diverso rispetto al resto della gamma ed è unico nel suo genere. L'azienda ha optato per un formato squadrato anziché rotondo, con un design compatto. Il passaggio dal solito robot aspirapolvere e lavapavimenti rotondo a un robot quadrato punta a migliorare l'efficienza della pulizia: con un'altezza di soli 9,5 cm e una larghezza di 32 cm, DEEBOT X2 OMNI garantisce una pulizia impeccabile, anche in spazi ristretti, come come sotto letti e divani.

Il fattore decisivo per le dimensioni particolarmente sottili è il nuovo LiDAR a stato semisolido, che è direttamente integrato nella struttura del robot e raggiunge un'altezza complessiva notevolmente ridotta. Grazie alla spazzola principale allungata, la pulizia dei pavimenti è più efficiente e precisa rispetto al predecessore. Con 8.000 PA di potenza di aspirazione, DEEBOT X2 OMNI è fino al 60% più potente rispetto al X1 OMNI, pur mantenendo lo stesso livello di rumore.

Con potenza di calcolo e algoritmo migliorati, DEEBOT X2 OMNI può selezionare autonomamente la migliore strategia di navigazione attraverso l'apprendimento automatico. Ciò aiuta a evitare gli ostacoli in modo più preciso e fluido, migliora la reattività e garantisce movimenti più fluidi sul campo. Il robottino è inoltre dotato di una nuova e migliorata tecnologia di mappatura 3D, che rende più semplice per il robot riconoscere la disposizione e la posizione dei mobili nella stanza. Non manca il supporto all'assistente vocale YIKO 2.0.

Crediti: ECOVACS

Ricordiamo che il dispositivo arriva con la pratica stazione all-in-one OMNI offre una soluzione di pulizia completamente automatica, lava i panni con acqua calda 55°C e li asciuga con aria calda. Anche il contenitore della polvere viene svuotato automaticamente e nel robot viene reintrodotta acqua pulita.

Il nuovo robot aspirapolvere premium ECOVACS DEEBOT X2 OMNI è già disponibile all'acquisto su Amazon al prezzo di 1.299€, ossia con uno sconto di 100€ (e ovviamente l'immancabile spedizione Prime). Per ottenere il ribasso basta accedere alla pagina del prodotto e mettere la spunta alla voce “Applica Coupon 100€”. Il prezzo finale sarà applicato direttamente al checkout. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

