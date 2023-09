Zepp Pay: come funziona il sistema di pagamento Amazfit, smartwatch e banche supportate

Con la presentazione a IFA 2023 di Berlino del nuovo Amazfit Balance è stato lanciato anche Zepp Pay, il sistema di pagamento contactless tramite smartwatch. Una novità più che gradita per tutti gli utenti Amazfit, che da oggi possono così utilizzare il proprio dispositivo indossabile per pagare col POS senza dover per forza usare lo smartphone o la carta di pagamento fisica. Vediamo quindi come funziona, e quali sono banche e modelli compatibili.

Amazfit presenta il sistema di pagamento Zepp Pay: tutto quello che sappiamo

Come funziona

Realizzato in collaborazione con Mastercard, Zepp Pay sfrutta la tecnologia NFC dello smartwatch per associare fino a 8 carte di pagamento e usare l'orologio per pagare in mobilità.

Il primo passo per poter utilizzare Zepp Pay è concedere i permessi necessari allo smartwatch: per farlo, nell'app Zepp, andate nella sezione Profilo, selezionate il vostro smartwatch, aprite le impostazioni e abilitate Wrist Lock Function.

Dopodiché, sempre nel menu del vostro smartwatch, cliccate su Zepp Pay e aggiungete la vostra carta di pagamento (a patto che sia circuito Mastercard o Maestro).

Se invece volete rimuovere una o più carte di pagamento, potete farlo sempre nella sezione Zepp Pay, cliccando sulla carta e scegliendo di rimuoverla.

Una volta impostato il tutto, pagare con Zepp Pay è molto semplice: potete selezionarlo dal menu delle app, dall'elenco di scelta rapida o cliccando due volte la corona. A questo punto, dovete scegliere la carta con cui pagare e quindi avvicinare lo smartwatch al POS entro 60 secondi dall'attivazione.

Modelli compatibili

Per il momento, Zepp Pay è compatibile ufficialmente solo con Amazfit Balance, ma è soltanto questione di tempo prima che il supporto venga espanso anche ad altri modelli.

Banche compatibili

Zepp Pay è disponibile in Italia e lo si può utilizzare con le seguenti banche:

Banca Sella

Bibanca

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est

Findomestic

Intesa Sanpaolo

Master Red Europa

Monavate

Nexi Payments

In alternativa, se la vostra banca non supporta Zepp Pay potete usare Curve, l'app di wallet digitale dove inserire le vostre carte di pagamento e abbinare poi Curve a Zepp Pay:

