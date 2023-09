Crollano le vendite in Europa: quasi l’80% del mercato è nelle mani di 3 aziende

Se si guarda all'Europa, la situazione che aleggia attorno al panorama degli smartphone non è delle più rosee. Non che vada meglio al resto del mondo, come mostrano i dati, ma nel corso del trimestre Q2 2023 le vendite sono ulteriormente calate. È l'ennesima conferma dell'andamento negativo del settore da qualche anno a questa parte: lo rivelano i dati pubblicati da Counterpoint Research.

Il Q2 2023 è l'ennesimo calo delle vendite di smartphone, anche in Europa

Per ritrovare l'ultimo picco positivo bisogna tornare indietro addirittura al Q2 2016: da allora, le vendite sono progressivamente inesorabilmente calate. L'unica eccezione è rappresentata dal 2021, ma soltanto perché il lockdown del 2020 aveva pesantemente ridimensionato gli acquisti nel continente europeo. Non soltanto il Q2 2023 ha registrato un calo annuale del -12%, ma ha anche segnato il punto più basso mai registrato dal 2012, ben 11 anni fa.

Se si guarda alla parte orientale dell'Europa il calo scende al -8%. L'unica eccezione è rappresentata dalla Russia, che a differenza delle altre nazioni europee ha registrato una crescita annuale nelle vendite del +4%, ma il mercato russo è a dir poco turbolento a causa del conflitto ucraino pertanto è difficile usarlo come riferimento per il mercato in generale.

Non troviamo grandi sorprese nella classifica top 5 del Q2 2023, ancroa una volta dominata da Samsung (33%), Apple (23%) e Xiaomi (20%), che assieme detengono il 76% del mercato. Nonostante ciò, tutte e tre le aziende hanno registrato un calo rispettivamente del -8%, -21% e -9%; va meglio a Realme con una crescita del +12% (grazie soprattutto al +55% in Russia), anche se il suo posizionamento rimane un modesto 4%.

Va decisamente peggio a OPPO, in calo annuale del -51%, un risultato che non può non riflettere la difficile situazione europea del brand dopo il ban in Germania e il ritiro dalla Francia. Allo stesso tempo, Honor è cresciuta del +9%, e non è da escludere che nel corso del prossimo anno faccia la sua comparsa nella classifica.

