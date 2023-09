NAVEE S65C, il nuovo monopattino elettrico arriva a IFA 2023

L'abbiamo imparata ad apprezzare per i suoi vari modelli di monopattino elettrico, un catalogo a cui adesso si aggiunge Navee S65C, novità presentata all'IFA 2023 di Berlino. Quello presentato alla fiera tedesca è un monopattino top di gamma, dal design d'ispirazione italiana e con specifiche di rilievo.

NAVEE S65C è il nuovo monopattino elettrico: ecco le specifiche tecniche

Navee S65C ha un sistema a doppia sospensione sia davanti che dietro, utile per guidare in maggiore comodità anche sui terreni meno assestati, su due ruote tubeless da 10″ con tecnologia auto-riparante contro tagli e piccole forature. Oltre al doppio freno anteriore e posteriore con recupero dell'energia e agli appositi indicatori di direzione, ad alimentare il monopattino c'è un motore da 900W, che assieme alla batteria ad alta capacità offre un'autonomia fino a 65 km. Per avere tutto sotto controllo, c'è un display multifunzione in alta definizione per sapere velocità di percorrenza, autonomia residua e modalità di guida.

Navee S65C è disponibile in Italia al prezzo di listino pari a 899,90€ ma è già possibile trovarlo in sconto sui 799€ su piattaforme Amazon, Unieuro ed ePrice.

