OnePlus 12 vs OnePlus 11: quali sono le differenze

Per celebrare i suoi dieci anni di attività, la compagnia di Pete Lau ha presentato OnePlus 12, ma come è cambiato e migliorato l’ultimo top di gamma rispetto a OnePlus 11? Come ogni anni, anche il 2023 si è concluso con una nuova uscita per la fascia alta da parte di OnePlus, presentando al pubblico il suo flagship annuale. Vediamo quindi quali sono le differenze fra questi due modelli in termini estetici, costruttivi, specifiche tecniche e prezzi di vendita.

Tutte le differenze fra OnePlus 12 e OnePlus 11

Design a confronto

A un primo e disattento sguardo, OnePlus 11 e 12 sono piuttosto simili fra loro: davanti c’è uno schermo curvo sui lati con punch-hole centrale, dietro un modulo fotografico rotondo posto in corrispondenza del frame destro. Quello che cambia sono i dettagli, per esempio il fatto che proprio questo modulo sia nero su OP11 mentre su OP12 riprende la colorazione della scocca.

A tal proposito, cambiano parzialmente anche le colorazioni: OP11 è disponibile nelle due tinte Eternamente Green e Titan Black, OP12 nelle tre versioni Frost White, Flow Emerald e Obsidian Black. I materiali sono invece gli stessi: lega d’alluminio e vetro Corning, mentre cambia la certificazione, che è di tipo IP54 sull’11 e IP65 sul 12.

OnePlus 11 OnePlus 12

Specifiche a confronto

OnePlus 11 OnePlus 12 Dimensioni 163,1 x 74,1 x 8,5 mm

205 g 154,3 x 75,8 x 9,1 mm

220 g Impermeabilità IP54 IP65 Display Samsung E4 OLED curvo

6,7″ WQHD+ (3.216 x 1.440 pixel)

20:9 in 526 PPI

LTPO 1-120 Hz

1.300 nits

10-bit HDR10+, Dolby Vision

Gorilla Glass Victus BOE OLED curvo

6,82″ WQHD+ (3.168 x 1.440 pixel)

20:9 in 510 PPI

LTPO 1-120 Hz

Campionamento del tocco a 240 Hz

PWM Dimming a 2.160 Hz

1.600 nits

10-bit HDR10+, Dolby Vision

Gorilla Glass Victus 2 Chipset Snapdragon 8 Gen 2

4 nm Snapdragon 8 Gen 3

4 nm CPU 1 x 3,2 GHz X3

2 x 2,8 GHz A715

2 x 2,8 GHz A710

3 x 2,0 GHz A510 1 x 3,3 GHz X4

2 x 3,2 GHz A720

2 x 3,0 GHz A720

3 x 2,3 GHz A520 GPU Adreno 740 Adreno 750 RAM 8/12/16 GB LPDDR5X 12/16/24 GB LPDDR5X ROM 128/256/512 GB UFS 3.1 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 Micro SD ❌ ❌ Sicurezza Lettore d’impronte ottico nel display Lettore d’impronte ottico nel display Fotocamera Primario Sony IMX890 50 MP f/1.8, 1/1.56″, 1 µm, PDAF, OIS

Ultra-grandangolare Sony IMX581 48 MP f/2.2, FoV da 115°, 1/2″, 0.8 µm

Teleobiettivo Sony IMX709 32 MP f/2.0, zoom 2x, 1/2.74″, 0.8 µm Primario Sony LYTIA-T808 50 MP f/1.6, 1/1.43″, 1.12 µm, PDAF, OIS

Ultra-grandangolare Sony IMX581 48 MP f/2.2, FoV da 114°, 1/2″, 0.8 µm

Teleobiettivo Omnivision OV64B 64 MP f/2.6, zoom 3x, 1/2″, 0.7 µm, OIS Selfie Samsung S5K3P9 16 MP f/2.4, 1/3.1″, 1 µm Sony IMX615 32 MP f/2.4, 1/2.74″, 0.8 µm Batteria 5.000 mAh 5.400 mAh Ricarica 100W 100W Ricarica Wireless ❌ 50W

Inversa 10W SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ✔️ ✔️ Wi-Fi Wi-Fi 7 WiFi 7 Bluetooth 5.3 LE

A2DP, aptX, LDAC, SBC, AAC 5.4 LE

A2DP, aptX, LDAC, SBC, AAC NFC ✔️ ✔️ GPS GPS (L1+L5)

GLONASS (G1)

BDS (B1I+B1c+B2a)

GALILEO (E1+E5a)

BeiDou (B1+B2)

QZSS (L1+L5) GPS (L1+L5)

GLONASS (G1)

BDS (B1I+B1c+B2a)

GALILEO (E1+E5a)

BeiDou (B1+B2)

QZSS (L1+L5) Porta USB-C 2.0 USB-C 3.2 Speaker Stereo

Dolby Atmos Stereo

Dolby Atmos Mini-jack cuffie ❌ ✔️ Infrarossi ✔️ ✔️ Vibrazione Motore lineare Motore lineare asse X Software al lancio OxygenOS 13

Android 13 OxygenOS 14

Android 14 Prezzo (al lancio) 8/128 GB – 849€

16/256 GB – 919€ 12/256 GB – 4.299 CNY (~560€)

16/512 GB – 4.799 CNY (~625€)

16 GB/1 TB – 5.299 CNY (~690€)

24 GB/1 TB – 5.799 CNY (~755€)



