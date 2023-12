Samsung Galaxy A25 5G nel leak definitivo: ora non ha più segreti

Aggiornamento 6/12: il nuovo mid-range è stato avvistato nelle nuove immagini promozionali leak e ormai non ha più segreti. Trovate le ultime novità direttamente all’interno dell’articolo.

La gamma Galaxy A di Samsung si è arricchita con tanti nuovi modelli quest’anno ma è già tempo di guardare ai futuri dispositivi della serie. Samsung Galaxy A25 5G è stato protagonista di molteplici indiscrezioni, con uno sguardo al design e alle specifiche tecniche. Ecco cosa possiamo aspettarci dal futuro medio gamma della famiglia A.

Samsung Galaxy A25 5G tra immagini, specifiche e risultati su Geekbench

Per quanto riguarda il look di Samsung Galaxy A25 5G, il dispositivo è stato anticipato nei modi più disparati: dopo le immagini di Onleaks abbiamo visto i press render ufficiosi che mostrano tutte le colorazioni ed ora hanno fatto capolino anche delle immagini promozionali e la scheda tecnica completa. In termini design non ci saranno grandi stravolgimenti: la fotocamera sarà ancora quasi a filo con la scocca (senza alcun modulo a contenerla) mentre frontalmente troveremo ancora una volta un pannello con notch a goccia. L’attuale Galaxy A24 ha introdotto uno schermo AMOLED da 6,44″ a 90 Hz mentre in questo caso dovremmo avere un pannello migliorato, da 6,5″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz e fino a 1000 nit di luminosità. Il dispositivo dovrebbe misurare 161 x 76,5 x 8,3 mm per un peso di 197 grammi.

Parlando di specifiche, Samsung Galaxy A25 5G (apparso anche nel database di Geekbench con la sigla SM-A256B) sarà equipaggiato con l’Exynos 1280 (5 nm, fino a 2,4 GHz), chipset già visto nella serie a bordi dei modelli A53 e A33. Per le memorie avremo 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage (espandibile tramite micro SD). Il comparto fotografico avrà dalla sua un sensore da 50 MP con OIS (accompagnato da un ultra-wide da 8 MP ed un obiettivo macro da 2 MP); frontalmente ci sarebbe una selfie camera da 13 MP con ultra-wide. La batteria sarà una capiente unità da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 25W. Non mancheranno il WiFi, GPS, il Bluetooth 5.2 e l’NFC per i pagamenti; inoltre si vocifera della certificazione IP67, ma non è stata ancora “confermata”.

Passando al software, pare che al lancio ci sarà Android 14, tramite One UI 6. La grande novità segnalata in precedenza dai colleghi di AndroidHeadlines riguarda la politica degli aggiornamenti Android: secondo quanto riportato, Samsung Galaxy A25 5G avrà ben quattro major update, ossia tanti quanti la serie Galaxy S23. In soldoni, se lo smartphone arriverà con la versione 14, dovrebbe ricevere fino ad Android 18! Ovviamente si tratta di un dettagli da prendere con estrema cautela.

La scheda tecnica completa è trapelata insieme a tante immagini promozionali leak e ormai il mid-range non sembra avere più segreti. Il lancio potrebbe avvenire prima della fine del 2023 o comunque all’iniziod del 2024: Samsung Galaxy A25 5G, infatti, è stato avvistato nel sito ufficiale della compagnia. Si tratta della pagina di assistenza e il telefono compare con la sigla SM-A256E. Infine, le indiscrezioni sul prezzo: si parla di cifre comprese tra i 300€ e i 400€, per modelli da 6/128 GB e da 8/256 GB (nelle colorazioni nero, blu, azzurro e giallo, viste anche nelle immagini leak).

