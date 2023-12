Ancora problemi di sicurezza per Nothing: nuove vulnerabilità nell’app CMF

Nelle ultime ore sono emerse preoccupanti informazioni per quanto riguarda l’app CMF Watch di Nothing, dedicata principalmente al Watch Pro del nuovo sub-brand. Dopo il fiasco Chats, l’azienda di Carl Pei finisce nuovamente sotto i riflettori a causa dei problemi di sicurezza del software sviluppato internamente, ancora una volta a causa delle crittografia e dei rischi per la privacy.

Nuovi problemi di sicurezza per l’app CMF Watch, dopo il fiasco Chats

Crediti: CMF

Lo sviluppatore Dylan Roussel ha condiviso su Twitter/X un’attenta analisi del codice utilizzato per sviluppare l’app CMF Watch di Nothing, evidenziando ancora una volta gravi problemi legati alla sicurezza, con falle che possono essere sfruttate per accedere facilmente ai dati degli utenti.

La crittografia, anche in questo caso, sembrerebbe essere il problema principale: i dati infatti non vengono protetti a sufficienza, così come le informazioni relative al login nell’applicazione. Questa vulnerabilità sarebbe stata scoperta a settembre e Nothing avrebbe già provato a risolvere il problema, riuscendoci solo in parte, proprio come successo con Chats.

Roussel, infatti, ha evidenziato come lo strato di protezione aggiunto non sia sufficiente ad evitare intrusioni non autorizzate nel sistema. Non possiamo far altro che sperare che Nothing torni ad implementare nuovi sistemi di sicurezza per evitare che gli utenti corrano il rischio di vedersi rubati i dati sensibili.

