Exynos 1280 ufficiale: i 5 nm arrivano sui mid-range

Nelle scorse settimane, Samsung ha rinnovato la sua fascia media, con due modelli come A33 e A53 che si basano sull'inedito Exynos 1280. Finora non sapevamo molto sul nuovo chipset, ma adesso è arrivato l'annuncio ufficiale che ci rivela di che pasta saranno fatti i nuovi mid-range di casa Samsung. Un SoC interessante, perchè rappresenta per la prima volta l'ingresso dei 5 nm su smartphone che non sono top di gamma.

Samsung presenta ufficialmente Exynos 1280, il SoC a 5 nm per la fascia media

Realizzato con processo produttivo EUV a 5 nm di Samsung, l'Exynos 1280 è ovviamente un SoC di ultima generazione anche nella sua connettività. Dentro c'è un modem 5G con supporto sub-6 GHz e mmWave 5G, con cui raggiungere velocità fino a 2,55 Gbps in download e 1,28 Gbps in upload. Il reparto connettività comprende anche Wi-Fi ac Dual Band MIMO, Bluetooth 5.2 e Multi-signal GPS. Per quanto riguarda il comparto tecnico, contiene una rinnovata CPU octa-core così formata: 2 x 2,4 GHz Cortex-A78 + 6 x 2,0 GHz Cortex-A55.

La componente grafica è invece affidata alla GPU Mali-G68 MC4, lasciando che la soluzione realizzata in collaborazione con AMD rimanga esclusiva dell'Exynos 2200. Le caratteristiche tecniche comprendono memorie LPDDR4X e UFS 2.2. supporto a display Full HD a 120 Hz, motore AI con NPU dedicata, ISP per fotocamere fino a 108 MP e video 4K a 30 fps.

Per il momento, gli unici smartphone che si affidano all'Exynos 1280 sono Samsung Galaxy A33 5G, A53 5G e M33, ma probabilmente si aggiungeranno altri modelli nei mesi a venire.

