Dove comprare i nuovi Redmi Book 14 e 16 (2024)

L’evento di Redmi ha concluso in grande stile il 2023 di Xiaomi, con una sfilza di prodotti che vanno ad arricchire l’interno ecosistema del brand. Abbiamo visto la serie K70 (anche in versione Lamborghini), Watch 4, le TWS Buds 5 Pro ed ora è il momento di scoprire dove comprare Redmi Book 14 e 16 (2024), i nuovi portatili premium (ma dal prezzo accessibile) della compagnia cinese!

Redmi Book 14 e 16 (2024): dove comprare i nuovi laptop di Xiaomi

Crediti: Xiaomi

Il design della serie di notebook non cambia: ancora una volta si tratta di terminali dallo stile minimal, con una scocca sottile realizzata in metallo, senza fronzoli (dal look essenziale). Per il 2024 Xiaomi ha deciso di puntare su pannelli da 14″ 2.8K e 16″ 2.5K, entrambi in 16:10 e con refresh rate a 120 Hz. I laptop sono disponibili nella sola versione con i5-13500H di 13° generazione, con memorie fino a 16 GB e 1 TB. Ovviamente parliamo di portatili con Windows 11 (configurabili in italiano dopo aver scaricato l’apposito Language Pack). Per saperne di più date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato; per passare subito al sodo, continuate a leggere per scoprire dove comprare Redmi Book 14 e 16 (2024)!

N.B. in basso trovate il link all’acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

TradingShenzhen

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate a Redmi Book 14 e 16 (2024).

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le