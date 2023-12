SCULPFUN S30 Ultra: l’incisore professionale oggi a metà prezzo con coupon

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un vero e proprio boom del settore degli incisori laser, con le persone che sono sempre più interessate al fai-da-te e alle opzioni di personalizzazione offerte da questa tipologia di dispositivi. Oggi, grazie ad un nuovo coupon di TomTop, è possibile portare a casa il potente incisore laser SCULPFUN S30 Ultra ad un prezzo davvero incredibile.

Laser da 22W e spazio di lavoro da 60×60 cm con l’incisore SCULPFUN S30 Ultra

Crediti: SCULPFUN

SCULPFUN S30 Ultra è un incisore dotato di modulo laser da 22W con una precisioni di 0.005 millimetri, un punto focale di 0.08 x 0.08 millimetri e una lunghezza d’onda pari a 455±5 nm. L’area di lavoro è grande 60 x 60 centimetri, abbastanza ampia da ospitare materiali e superfici da tagliare o incidere anche di dimensioni superiori. La struttura, inoltre, è realizzata interamente in acciaio, offrendo così stabilità e sicurezza migliorata.

Questo incisore include anche una pompa Air Assist aggiuntiva per evitare che il modulo laser si surriscaldi durante l’utilizzo intensivo, mentre grazie al collegamento via USB il dispositivo è compatibile con software come LaserGRBL e LightBurn, supportando una varietà di file come NC, BMP, JPG, PNG, DXF.

SCULPFUN S30 Ultra è disponibile oggi in offerta al prezzo di 507.84€ su TomTop, grazie alla combinazione di offerta lampo e codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione avviene direttamente dai magazzini europei del celebre brand ed è totalmente gratuita.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a TomTop e Cafago!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le