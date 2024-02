OPPO Find X8 e X8 Ultra: il SoC non sorprenderà, ma il display sì

La nuova generazione di top di gamma Android si sta via via insidiando sugli scaffali, ma si parla già di cosa aspettarsi dai futuri OPPO Find X8 e X8 Ultra in termini di specifiche. I due flagship non sono affatto dietro l’angolo ma debutteranno fra molti mesi, ma ciò non è bastato a fermare le voci di corridoio attorno a quella che sarà la prossima famiglia Find targata OPPO.

Ci sarà una nuova differenza hardware fra OPPO Find X8 e il più pregiato Find X8 Ultra

Prima di tutto, parliamo di System-on-a-Chip, ma non aspettatevi grandi stravolgimenti da parte di OPPO: secondo il leaker Smart Pikachu su Weibo, Find X8 sarà alimentato dal Dimensity 9400 di MediaTek, mentre Find X8 Ultra la controparte di Qualcomm, cioè lo Snapdragon 8 Gen 4. La linea sarebbe quindi la stessa dell’attuale serie Find X7, dove il Dimensity 9300 è dentro il modello base e lo Snapdragon 8 Gen 3 il modello Ultra.

Ovviamente ci saranno differenze fra i due modelli di futura generazione, in particolare sotto allo schermo. Come afferma l’insider cinese, mentre il modello base monterebbe il classico sensore d’impronte con tecnologica ottica, Find X8 Ultra vanterebbe un più evoluto sensore ID a ultrasuoni. Sono pochi i produttori che usano la tecnologia a ultrasuoni, principalmente Samsung e vivo/iQOO su alcuni modelli, che rispetto a quella ottica vanta una maggiore precisione e rapidità nello sblocco; fra l’altro, si vociferava che Xiaomi 14 Ultra sarebbe potuto essere il primo dell’azienda a fare altrettanto, ma i rumor sono discordanti.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le