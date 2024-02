Come scaricare e installare Google Gemini in italiano

Di recente Google ha annunciato in via ufficiale il rebrand di Bard: il chatbot della compagnia statunitense è stato ribattezzato come Gemini ed è arrivato anche l’abbonamento premium dedicato, utile per accedere alle funzionalità avanzate dell’assistente AI. Già da ora è possibile provare le novità di Big G e in questa guida andiamo a vedere come fare per scaricare ed installare Google Gemini in italiano: una ghiotta anteprima in attesa del rilascio vero e proprio.

Google Gemini in italiano: come scaricare e installare il nuovo chatbot in Italia

Crediti: Google

La pagina dedicata all’app ufficiale di Gemini è disponibile nel Play Store di Google (lo trovate a questa pagina); inoltre il chatbot parla anche italiano e quindi è possibile interagire senza alcun problema linguistico. Nonostante ciò, il download dell’applicazione non è ancora attivo in Italia: la stessa azienda consiglia agli utenti curiosi di pazientare fino al rilascio ufficiale. Tuttavia, se siete impazienti di provare il chatbot di Big G ed avete tra le mani un telefono Android, allora ecco come fare per scaricare ed installare Google Gemini sul vostro smartphone, ovviamente in italiano.

Scaricare e installare Google Gemini è semplicissimo (ed è in italiano) Scarica l’app di Gemini in versione APK. Il file APK è disponibile al download tramite questo link. Installa l’applicazione sul telefono. Clicca su Autorizza nel caso in cui ti venga richiesta l’autorizzazione per l’installazione di app dal browser. Avvia Gemini. Ora non resta che cliccare sull’icona dell’app per avviare il chatbot: per prima cosa pigia sul tasto Inizia, poi su Acconsenti.

Et voilà: Google Gemini è installato direttamente sul vostro smartphone, ovviamente in lingua italiana. Sono bastati una manciata di passaggi e subito potete sbizzarrirvi e provare a più non posso l’AI targata Big G. Una volta installato, il comando vocale Ok Google richiamerà direttamente Gemini e non più Assistant (comunque è possibile eseguire qualsiasi tipologia di comandi, anche quelli dedicati alla gestione della domotica).

Cosa fa Google Gemini: quali sono le funzioni del nuovo chatbot

Similmente a Bard e al rivale ChatGPT, il nuovo chatbot di Google è in grado di svolgere numerose funzioni informative e generative ed è pronto a diventare l’assistente AI degli smartphone Android. Ma cosa fa esattamente Google Gemini? Se avete dimestichezza con ChatGPT allora sapete di certo quali sono le funzionalità di Gemini; se è la prima volta che vi imbattete in un chatbot, allora capire è semplicissimo.

Si tratta di un intelligenza artificiale generativa in grado di rispondere a qualsiasi domanda basanti su una conoscenza pregressa frutto dell’addestramento in fase di sviluppo. Gemini può cercare informazioni su internet su luoghi, film, libri e tutto quello che vi passa per la testa. È in grado di scrivere mail, racconti e testi in generale semplicemente basandosi sulle vostre indicazioni. È anche capace di fornire informazioni partendo da una foto: nel nostro caso abbiamo chiesto consigli per una ricetta mostrando gli ingredienti (e non solo). Inoltre segnaliamo che Google Gemini non è in grado di generare immagini ma solo testi, almeno per il momento. Infine, Gemini è disponibile anche tramite browser: basta recarsi su questa pagina.

Al momento Gemini non è disponibile: come risolvere l’errore su Google Pixel, Xiaomi e altri smartphone

In alcuni casi si verifica un errore del chatbot, ma non si tratta di nulla di preoccupante. Al primo avvio dopo l’installazione dell’APK, se compare la schermata con il messaggio “Al momento Gemini non è disponibile” non dovete far altro che eliminare l’app e installarla nuovamente; all’avvio l’errore non dovrebbe ripresentarsi. Il problema si verifica sui telefoni Pixel e Xiaomi, ma potrebbe capitare anche con altri smartphone.

