Bard diventa Google Gemini: rebrand e abbonamento Advanced ufficiale

Dopo il susseguirsi dei rumor della scorsa settimana, Google ha finalmente ufficializzato il rebrand di Bard in Gemini. Il nuovo servizio con intelligenza artificiale guadagna anche un abbonamento aggiuntivo che permette di usufruire della migliore tecnologia a disposizione della compagnia di Mountain View, affiancato dai vantaggi di Google One.

Gemini Advanced con Google One è il nuovo abbonamento

Gemini è il nuovo servizio per avere accesso diretto all’IA di Google, con tutte le funzionalità collaborative che già era possibile utilizzare con Bard, arricchito però da una UI migliorata per ridurre distrazioni visive, aumentare la leggibilità e semplificare la navigazione. Con il rebrand, inoltre, arriva anche il nuovo abbonamento Gemini Advanced che permette di sfruttare il potente LLM Ultra 1.0, progettato per eseguire attività complesse con prestazioni all’avanguardia.

Il nuovo abbonamento è incluso nel tier AI Premium di Google One e mette a disposizione anche 2 TB di spazio di archiviazione nel cloud, la possibilità di utilizzare Gemini in Gmail, Documenti e altri servizi e tutti gli altri vantaggi della sottoscrizione a One Premium. Il costo è di 21.99€/mese, ma grazie alla promozione di lancio è possibile sfruttare una prova totalmente gratuita di 2 mesi.

Google Gemini è adesso accessibile dal nuovo dominio gemini.google.com, mentre tramite la pagina degli aggiornamenti dell’ex Bard è possibile visualizzare tutte le novità introdotte al momento del rebrand. In seguito, sarà possibile accedere a Gemini anche tramite app dedicata su Android e tramite l’app Google su iOS.

