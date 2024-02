Dopo Honor, sta per nascere un nuovo sub-brand Huawei?

Era il novembre 2020 quando Huawei si trovò costretta a cedere il suo celebre sub-brand Honor a un gruppo formato da investitori e compagnie cinesi, una delle conseguenze più impattanti del ban statunitense. Da allora, la compagnia di Ren Zhengfei si è limitata a portare avanti la produzione a suo marchio, mettendo da parte l’idea di avere un sub-brand; al contrario, competitor come Xiaomi, OPPO e vivo hanno mantenuto accesa la strategia con i rispettivi Redmi/POCO, OnePlus e iQOO. Adesso si vocifera che nel prossimo futuro possa esserci un nuovo sub-brand Huawei: ma quanto c’è di vero?

Huawei starebbe pianificando il lancio di un nuovo sub-brand al posto di Honor? Non proprio

Tutto parte da uno degli ultimi post pubblicati su Weibo dal leaker Smart Pikachu, dove parla di un fantomatico nuovo piano che vedrebbe Huawei coinvolta nel lancio di una nuova serie di smartphone. Questa affermazione è stata interpretata in maniera forse troppo entusiastica da altre testate, che l’hanno prontamente ripubblicata come la notizia di un nuovo sub-brand Huawei.

Da nessuna parte, infatti, il leaker parla di “sub-brand” quanto piuttosto di una “nuova sotto-serie di smartphone“: secondo alcuni, il riferimento sarebbe per Huawei Xingyao, anche detto Huawei Shine, con la compagnia che avrebbe depositato marchi come “Xingyao” e “Xingyao Edition”. Una terminologia cinese che Huawei ha già utilizzato in passato, cioè in occasione del lancio della serie Huawei Nova 10 parlando del suo design della fotocamera a doppio anello.

Nel mentre, in rete è comparsa l’esistenza del fantomatico Huawei Shine Star E1 5G, smartphone le cui fattezze ricordano quelle della serie Mate. Sarebbe alimentato dall’inedito SoC proprietario Kirin 7000, fino a oggi sconosciuto, e fra le sue specifiche sarebbero presenti uno schermo punch-hole centrale a 120 Hz con PWM Dimming ad alta frequenza, telaio in plastica, fotocamera da 64 MP, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 88W, NFC e HarmonyOS 4.0.

Il debutto di questo “nuovo marchio” di Huawei avverrebbe non prima del 2025, ma conosciamo già il prezzo dello smartphone in questione: 1.799 CNY (235€) per la versione da 8/256 GB, 1.999 CNY (262€) per quella da 12/256 GB e infine 2.399 CNY (314€) per quella da 12/512 GB.

Ma non finisce qui: in rete è trapelato anche il Huawei Shine V10, smartphone che sostanzialmente si presenta come un rebrand della serie Nova, con un modulo fotografico da 64 MP molto simile alla 11° generazione. Le specifiche comprenderebbero un altro inedito SoC proprietario Kirin 8000s, batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida a 100W, schermo punch-hole centrale con PWM Dimming a 2.160 Hz, HarmonyOS 4.0, NFC, sensore IR e speaker stereo. Il tutto a un prezzo di 2.599 CNY (337€) per la versione da 12/256 GB e 3.199 CNY (415€) per quella da 16/512 GB.

