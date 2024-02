Samsung Galaxy S24: Snapdragon 8 Gen 3 meglio di Exynos 2400 nei test

A differenza della serie Galaxy S23, interamente basata su piattaforma Qualcomm, Samsung Galaxy S24 ed S24+ sono disponibili sia in versione Snapdragon 8 Gen 3 che in quella Exynos 2400. Mentre la variante S24 Ultra è alimentata unicamente dallo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, i due modelli standard e Plus si dividono in base al SoC a seconda dell’area di commercializzazione. E come prevedibile, anche se lo smartphone è lo stesso ci sono differenze prestazionali, come evidenziato dai test svolti dallo youtuber Techmo.

Snapdragon 8 Gen 3 vs Exynos 2400, nuovi test per Samsung Galaxy S24

Come in passato, qua in Europa viene venduta la variante alimentata da Exynos 2400 di Samsung Galaxy S24 ed S24+, al contrario di quella Snapdragon 8 Gen 3 venduta principalmente negli Stati Uniti. Ecco cosa cambia a livello tecnico:

Exynos 2400 CPU 10-core – 1 x 3,2 GHz X4 + 2 x 2,9 GHz A720 + 3 x 2,6 GHz A720 + 4 x 1,95 GHz A520 GPU Adreno 750 a 1 GHz

Snapdragon 8 Gen 3 CPU 8-core – 1 x 3,39 GHz X4 + 3 x 3,1 GHz A720 + 2 x 2,9 GHz A720 + 2 x 2,2 GHz A520 GPU Samsung Xclipse 940 a 1,1 GHz



Lato processore, il SoC Exynos ha più core di quello Qualcomm, che vanta però frequenze più elevate: su GeekBench, il risultato è che S24 Exynos raggiunge 2.156/6.659 punti in single/multi-core mentre S24 Snapdragon sale a 2.307/7.089 punti, un aumento (seppur minimo) del +7%/+6%. Anche sotto il punto di vista grafico, il test GPU di GeekBench tocca un punteggio di 13.590 su S24 Exynos e 15.029 su S24 Snapdragon, un aumento più sentito del +10%.

Sotto il profilo delle temperature, sia nei benchmark che nel gaming con titoli come PUBG Mobile la variante con SoC Qualcomm tende a girare a una media di 4/5°C in meno; lato fotografico, un’anomalia vede la variante con SoC Exynos bloccarsi dopo meno di 2 minuti di registrazione video 4K, così come ci sono blocchi durante l’utilizzo di Google Meet in 5G, ma potrebbe trattarsi di problemi occasionali. Diversa è la differenza in termini di autonomia: dopo aver eseguito un test di utilizzo misto fra benchmark, gaming e app social, la versione S24 Exynos arriva allo 0% mentre S24 Snapdragon è ancora al 17%.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le