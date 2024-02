Baseus A3 Lite è il mini aspirapolvere portatile che racchiude 4 gadget in 1

Compatto, leggero e semplice da trasportare: il mini aspirapolvere Baseus A3 Lite è l’alleato perfetto per gli amanti della pulizia ed ora scende di prezzo su Banggood. Quattro funzioni in un unico prodotto, un gadget completo a tutto tondo!

Baseus A3 Lite: il mini aspirapolvere portatile è in offerta lampo con spedizione gratis

Crediti: Baseus

Il mini aspirapolvere Baseus A3 Lite è una soluzione portatile con una potenza di aspirazione di 12.000 PA: l’alleato perfetto da tenere sempre in auto, per la massima pulizia. Inoltre si tratta di un gadget 4 in 1 grazie agli accessori inclusi: il dispositivo si presenta come un pratico aspirapolvere compatto, un aspirabriciole, un gonfiatore ed una pompa per sottovuoto. L’autonomia è di circa 25 minuti ed è presente una batteria integrata ricaricabile; inoltre funziona con un livello di rumore inferiore ai 65 dB.

Crediti: Baseus

Grazie all’offerta lampo targata Banggood, il mini aspirapolvere portatile Baseus A3 Lite scende a soli 64,9€, con tanto di spedizione gratis. Un accessorio utilissimo, sia in auto che in casa, ma anche da utilizzare durante viaggi e gite fuori porta (anche al mare, per gonfiare materassini, braccioli e salvagente). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

